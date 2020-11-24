Зеленский объявил, где и когда Украина закупит вакцину от COVID-19

Президент пояснил, кого будут в первую очередь прививать от коронавируса.
Украинский президент Владимир Зеленский, который недавно сам выздоровел от коронавируса, вернулся к работе. В своем новом видеообращении он сообщил, где, когда и в каких объемах Украина закупит вакцину от коронавируса.
Президент напомнил, что Минздрав с целью закупки противокоронавирусной вакцины ведет переговоры с глобальной инициативой COVAX. Уже разработан детальный план поставок лекарства в Украину.
Первый этап – это закупка 1,2 млн доз. В целом, Украина рассчитывает получить около 8 млн доз вакцины от COVID-19.
Зеленский пояснил, что в первую очередь прививать от коронавируса будут военных, медработников, учителей и лиц из группы риска, в частности тех, кто старше 60 лет.
"Также мы увеличиваем количество ежедневных тестов, в том числе бесплатных тестов через мобильные бригады. Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода, а также усиливаем контроль за соблюдением карантинных мероприятий", – заверил гарант.
Коронавирус в Украине: последние новости
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