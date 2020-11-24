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Зеленский объявил, где и когда Украина закупит вакцину от COVID-19

24 ноября 2020, 14:47

Президент пояснил, кого будут в первую очередь прививать от коронавируса.

Коронавирус 2020 - Зеленский сказал, где и когда Украина закупит вакцину
Коронавирус 2020: Зеленский сказал, где и когда Украина закупит вакцину / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский, который недавно сам выздоровел от коронавируса, вернулся к работе. В своем новом видеообращении он сообщил, где, когда и в каких объемах Украина закупит вакцину от коронавируса.

Президент напомнил, что Минздрав с целью закупки противокоронавирусной вакцины ведет переговоры с глобальной инициативой COVAX. Уже разработан детальный план поставок лекарства в Украину.

Первый этап – это закупка 1,2 млн доз. В целом, Украина рассчитывает получить около 8 млн доз вакцины от COVID-19.

Зеленский пояснил, что в первую очередь прививать от коронавируса будут военных, медработников, учителей и лиц из группы риска, в частности тех, кто старше 60 лет.

"Также мы увеличиваем количество ежедневных тестов, в том числе бесплатных тестов через мобильные бригады. Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода, а также усиливаем контроль за соблюдением карантинных мероприятий", – заверил гарант.

Коронавирус в Украине: последние новости

  • Ранее Ляшко рассказал, как украинцев будут прививать от COVID-19. По его словам, сразу на всех вакцины не хватит.
  • В Украине сложилась проблема с доставкой вакцины от COVID-19. Тогда сообщалось, что Украина планирует поставить минимум 15 млн доз вакцины. Однако ввести ее в страну за раз, правильно хранить и доставлять на места затруднительно.
  • Коронавирус 2020 в Украине заразил еще тысячи людей: за минувшие сутки поставили 12 287 новых диагнозов. По состоянию на 24 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 647 976 человек.

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