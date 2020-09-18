Зеленский объявил виновников всплеска коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине разбушевался из-за выборов - Зеленский / УНИАН

Украинский лидер Владимир Зеленский связывает ухудшение ситуации с коронавирусом в стране непосредственно с проведением местных выборов в октябре 2020 года.

"После того, как из-за политических игр и подготовки к местным выборам некоторые представители местной власти (особенно в городах областных) начали почему-то воевать на словах с центральной властью из-за того, что власть "закручивает гайки", и хотели смягчения карантина, сегодня мы видим 3 тысячи случаев COVID-19 (в сутки против 300 случаев в начале эпидемии – ред.)", – заявил Зеленский во время выступления в Тернопольской области.

Читайте такжеКак отличить коронавирус от гриппа: названы симптомыПрезидент уверен, что "если бы не местные выборы, то заболеваемость у нас была бы меньше".

Таким образом ответственность за рост заболеваемости коронавируса на отдельных территориях Зеленский возложил на местные власти. По его словам, когда власти города заявляют, что ничего страшного нет, разрешая устраивать мероприятия на 20-30 тысяч человек – население, видя такой пример перед глазами, перестает соблюдать карантинные меры.

Ранее Зеленский ответил на "зраду" о потере безвиза из-за смены главы САП. Президент заявил о поддержке прозрачного процессы отбора будущего руководителя САП.

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