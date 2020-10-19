Зеленский озвучил условие введения жесткого карантина

Зеленский прояснил ситуацию по карантину / Reuters

В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 9500 человек.

Как информирует пресс-служба Офиса президента, такое заявление сделал Владимир Зеленский на встрече с религиозными лидерами.

По словам гаранта, в стране наблюдается систематическая тенденция к росту заболеваемости. Он напомним, что в ряде регионов страны загруженность коек в больницах составляет 70%, а в некоторых населенных пунктах – 100%.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавирусом. Если будем иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны, и будет очень сложно всем", – сказал Зеленский.

Президент уточнил, что наиболее сложно коронавирус переносят пожилые люди, на эту категорию граждан приходится 80-85% всех летальных случаев. Зеленский добавил, что карантин будет вынужденной мерой, поскольку государство не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных с Covid-19.

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Коронавирус в Украине