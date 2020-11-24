Зеленский пообещал миллиону украинцев по 8 тысяч гривен: кто получит деньги

Предприниматели и наемные работники получат по 8 тысяч гривен компенсации из-за карантина - Зеленский / president.gov.ua

В скором времени в Верховной Раде должны появиться проекты законов, предусматривающие финансовую поддержку населению и бизнесу, пострадавшим от ужесточения карантина в Украине.

Как рассказал президент Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения, государство обеспечит финансовую поддержку физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам.

По его словам, предприниматели и работники из-за последствий карантина получат единоразовую материальную помощь в размере 8 тысяч гривен.

"Если вы ФОП и вынуждены закрыть свою кофейню, или наемный работник и вас увольняют – вы сможете получить компенсацию – 8000 грн", - заверил глава государства.

Как получить деньги

Зеленский утверждает, что для того, чтобы получить денежную компенсацию, нужно будет зайти в приложение Дия, ввести свои личные данные и номер банковской карты. После того, как данные будут проверены, можно будет получить финансовые средства.

"Нужно зайти в "Дию", ввести краткие данные и номер банковской карты. После проверки данных, в течение нескольких дней деньги будут перечислены на карту", - подчеркнул президент.

Власти полагают, что на такую помощь могут рассчитывать более 1 миллиона украинцев. На инициативу будет выделено около 10 миллиардов гривен.Читайте такжеТотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявление

Карантин в Украине