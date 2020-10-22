Зеленский повысил порог по количеству больных для введения карантина

Зеленский повысил порог введения жесткого карантина / Reuters

В Украине введут жесткий карантин лишь в том случае, если в сутки в стране будет фиксироваться 15 тысяч новых случаев коронавируса.

Такое заявление президент Владимир Зеленский сделал в интервью украинским телеканалам, уточнив информацию по локдауну.

"Месяц назад мы считали, что при 9,5 тысячах заболевших в день наша медицина остановится – не будет хватать коек в инфекционных больницах, не будет хватать медиков, что самое важное. На сегодня Степанов прав, что при 15 тысячах мы можем ввести локдаун", – сказал Зеленский.

По слова главы государства, при большом количестве пациентов медицина может столкнуться с катастрофической нехваткой врачей и персонала в больницах.

"Мы не можем перепрофилировать всю медицинскую систему под больных Covid-19", – сказал Зеленский.

Президент напомнил украинцам, что необходимо в общественных местах носить маски, чтобы избежать жесткого карантина.