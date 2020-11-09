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Зеленский рассказал, сколько продлится карантин выходного дня

9 ноября 2020, 15:28

Карантин позволит избежать большого увеличения количества заболевших COVID-19, отметил президент.

Зеленский
Зеленский назвал скроки карантина выходного дня / president.gov.ua

Карантин выходного дня в Украине продлится несколько недель. Ужесточенные меры помогут избежать локдауна, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что эта мера позволит избежать большого увеличения количества заболевших COVID-19 и даст время на подготовку кроватей в больницах, сказано в сообщении на сайте Офиса президента.

"Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек. Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим", - отметил Зеленский.

Отметим, по состоянию на понедельник, 9 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 469 018 человек. Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +8 687 человек.

Карантин выходного дня в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 9 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи со стремительным распространением коронавируса в Украине решили усилить карантинные ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня.
  • Суть его в том, что с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.
  • Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.
  • Магазины и торгово-развлекательные центры Минздрав рекомендует полностью закрывать на выходные.

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