Зеленский рассказал, сколько продлится карантин выходного дня

Зеленский назвал скроки карантина выходного дня / president.gov.ua

Карантин выходного дня в Украине продлится несколько недель. Ужесточенные меры помогут избежать локдауна, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что эта мера позволит избежать большого увеличения количества заболевших COVID-19 и даст время на подготовку кроватей в больницах, сказано в сообщении на сайте Офиса президента.

"Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек. Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим", - отметил Зеленский.

Отметим, по состоянию на понедельник, 9 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 469 018 человек. Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +8 687 человек.

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