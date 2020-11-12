Зеленский в больнице: Мендель рассказала о состоянии здоровья президента

Зеленский заразился коронавирусом / УНИАН

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель подтвердила, что Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, которые заболели коронавирусом, находятся в больнице.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Логистические решения принимались довольно быстро, президент действительно из Офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией", - написала Мендель.

При этом она уточнила, что и у Зеленского, и у Ермака легкие симптомы болезни. Оба активно работают.

"Президент и руководитель его Офиса уже провели оттуда несколько совещаний, там же вечером во вторник президент общался с канцлером Ангелой Меркель", - добавила пресс-секретарь Зеленского.

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