Зеленский в больнице: Мендель рассказала о состоянии здоровья президента

Глава государства перебрался в больницу во вторник, 10 ноября.
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель подтвердила, что Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, которые заболели коронавирусом, находятся в больнице.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Логистические решения принимались довольно быстро, президент действительно из Офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией", - написала Мендель.
При этом она уточнила, что и у Зеленского, и у Ермака легкие симптомы болезни. Оба активно работают.
"Президент и руководитель его Офиса уже провели оттуда несколько совещаний, там же вечером во вторник президент общался с канцлером Ангелой Меркель", - добавила пресс-секретарь Зеленского.
Коронавирус в Офисе президента - о чем сообщалось ранее:
- 9 ноября стало известно, что президент Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Он жаловался на повышенную температуру, диагноз подтвердил положительный тест на COVID-19.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак также заразился коронавирусом.
- 10 ноября первая леди Елена Зеленская рассказала, что президент чувствует себя хорошо и продолжает работать.
- По данным СМИ, пресс-секретарь президента Юлия Мендель заразилась коронавирусом. Причем положительный результат теста на COVID-19 она получила примерно за неделю до того, как заболел Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.
- 12 ноября советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак находятся на лечении в Феофании. Их разместили в изолированных палатах.
- По словам Подоляка, у Зеленского и Ермака остался стандартный график работы. При этом они "находятся в коммуникационном офлайне".