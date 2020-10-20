Зеленский в Раде рассказал, когда в Украине появится вакцина от коронавируса

Президент подчеркнул, что сейчас ситуация в медицине изменилась в лучшую сторону.
Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к парламенту.
Трансляция велась на канале Рада.
В частности, президент обратил внимание на ситуацию с коронавирусом в Украине. Он отметил, что весной власти решили ввести жесткий карантин. Он обратил внимание на то, что весной система здравоохранения не была готова к эпидемии.
Президент подчеркнул, что сейчас ситуация в медицине Украины изменилась в лучшую сторону. Тогда полки в Госрезерве были пустые. А сейчас поставки масок наладили, время с помощью жесткого карантина выиграли. И медикам зарплаты повысили.
"Мы выдержали первый этап, и вышли с минимальными потерями. У нас небольшое падение экономики", - сказал Зеленский.
Президент также отметил, что в Украине невысокая смертность от коронавируса
"Германия - 4%, Франция - 9%, Великобритания - 11%, Украина - 1,9%", - сообщил президент.
Также глава государства подчеркнул, что как только появится вакцина от коронавируса в Европе, она появится и в Украине.
Зеленский также заявил о саботаже правил карантина со стороны местной власти перед местными выборами. Речь идет о проведении концертов и массовых мероприятиях.
Кроме того, президент призвал украинцев носить маски для лица.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Украине решили создать штаб по борьбе с Covid-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления №4228 уже внесли в Верховную Раду.
- В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 9500 человек. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на встрече с религиозными лидерами.