УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Зеленский в Раде рассказал, когда в Украине появится вакцина от коронавируса

20 октября 2020, 10:51

Президент подчеркнул, что сейчас ситуация в медицине изменилась в лучшую сторону.

Зеленский
Зеленский рассказал, когда в Украине появится вакцина от коронавируса / УНИАН

Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к парламенту.

Трансляция велась на канале Рада.

В частности, президент обратил внимание на ситуацию с коронавирусом в Украине. Он отметил, что весной власти решили ввести жесткий карантин. Он обратил внимание на то, что весной система здравоохранения не была готова к эпидемии.

Президент подчеркнул, что сейчас ситуация в медицине Украины изменилась в лучшую сторону. Тогда полки в Госрезерве были пустые. А сейчас поставки масок наладили, время с помощью жесткого карантина выиграли. И медикам зарплаты повысили.

"Мы выдержали первый этап, и вышли с минимальными потерями. У нас небольшое падение экономики", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что в Украине невысокая смертность от коронавируса

"Германия - 4%, Франция - 9%, Великобритания - 11%, Украина - 1,9%", - сообщил президент.

Также глава государства подчеркнул, что как только появится вакцина от коронавируса в Европе, она появится и в Украине.

Зеленский также заявил о саботаже правил карантина со стороны местной власти перед местными выборами. Речь идет о проведении концертов и массовых мероприятиях.

Кроме того, президент призвал украинцев носить маски для лица.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • В Украине решили создать штаб по борьбе с Covid-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления №4228 уже внесли в Верховную Раду.
  • В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 9500 человек. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на встрече с религиозными лидерами.

Владимир Зеленский РИА Новости Украина новости Украины коронавирус в Украине вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский в Раде рассказал, когда в Украине появится вакцина от коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:40
Умерла Ирина Скобцева - российская актриса и мать Федора Бондарчука
11:34
"Не стоит бояться": Зеленский уточнил позицию Киева по поводу амнистии на Донбассе
11:31
В Слуге народа анонсировали еще много опросов от Зеленского Видео
11:31
Легендарная игра Хидео Кодзимы будет недоступна на PS5 Видео
11:23
Высокое давление: речевой признак опасного состояния Видео
Реклама
11:20
Мандалорец 2 - в новом трейлере показали эпичные битвы Видео
11:10
Киевский военный лицей хотят "выселить" на Жуляны - источник
11:09
Коронавирус в Украине установил смертельный антирекорд Видео
11:00
Киану Ривз под песню Билли Айлиш рекламирует Cyberpunk 2077 Видео
10:58
Врачей может не хватить: анестезиолог дал неутешительный прогноз по распространению Covid-19 Видео
10:51
Зеленский в Раде рассказал, когда в Украине появится вакцина от коронавируса Видео
10:42
Сериал Эйфория возвращается на НВО со спецэпизодами про коронавирус
10:37
Академик назвал легкий способ лечения коронавируса Видео
10:33
Тихановская предложила сделку силовикам режима Лукашенко Видео
10:25
"А где трусики?": голая Настя Каменских без цензуры показала шикарное тело
10:18
Морозы и снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в ноябре Видео
10:04
Оля Полякова запускает свое кулинарное шоу
09:54
Ребенок умер от коронавируса на Прикарпатье: врачи рассказали подробности Видео
09:27
Гороскоп на 20 октября для всех: вознаграждение за улыбку и укрощение болезней Видео
09:24
Covid-19 в Киеве приближается к новому смертельному антирекорду
Реклама
09:17
Врач поведал, как натренировать иммунитет и не заразиться коронавирусом Видео
09:13
В "ЛНР" рассказали о реакции России на запрос о закупке вакцины от Covid-19 Видео
08:47
В Киевской области пырнули ножом кандидата в депутаты
08:43
Собираемся на заработки в Молдову: что будет с курсом доллара после выборов мнение
08:35
Коронавирусный локдаун: что в Украине закроют сразу после выборов
08:19
Заседание Совбеза ООН по Карабаху: названа главная проблема конфликта Видео
08:16
Британский эксперт рассказал, поможет ли вакцина избавить мир от Covid-19 Видео
07:34
Зеленский выступит в Раде: СМИ узнали, о чем будет говорить президент
07:15
"Горяча и бешена": участница Танці з зірками без белья взорвала сеть Видео
07:02
Коронавирус может исчезнуть: академик НАН назвал условие
06:56
Начинается война против Путина, где Украина будет передовым бастионом мнение
06:55
В моду вернулись впечатляющие леггинсы и лосины в стиле 80-х: фото Фото
06:29
Тихий убийца: Навальный назвал главные симптомы отравления Новичком Видео
06:03
Ввод войск РФ в Карабах: в Ереване назвали условия Видео
05:32
Почему Украину терроризируют пожары: климатолог назвала причины
05:06
Ученые выяснили, каша из какой крупы очень полезна для тела
04:46
С Днем Сергея – открытки и красивые поздравления в прозе и стихах Фото
04:25
Обворожительная французская стрижка гаврош из 50-х опять в моде - фото Фото
04:24
Война в Нагорном Карабахе: в Баку призвали армян к борьбе за Сочи, Грузию и Краснодар Видео
03:48
Звезда Marvel обнажилась для выборов в США
Реклама
03:01
В оппозиции Беларуси анонсировали сокрушение режима Лукашенко Видео
03:00
Климатолог указала на катастрофу с обмелением рек и исчезновением рыбы
02:15
Гороскоп на 21 октября для всех: "всесильность" и возрастание дара Видео
02:09
В Запорожье мужчина украл урну с избирательного участка для улиток
01:34
Закончил и отвернулся: эксперты объяснили, почему мужчины спят после секса
00:55
Как распространяется Covid-19 за столом: названо самое опасное место Видео
00:19
День повара – деликатесные поздравления в прозе и стихах, открытки
19 октября, понедельник
23:56
В Ивано-Франковске уволен весь состав областной избирательной комиссии
23:51
Опубликованы фото чудовищных последствий засухи в Крыму Фото Видео
23:29
В Офисе президента "приняли к сведению" решение суда по книге о Стусе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять