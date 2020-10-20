Зеленский в Раде рассказал, когда в Украине появится вакцина от коронавируса

Зеленский рассказал, когда в Украине появится вакцина от коронавируса / УНИАН

Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к парламенту.

Трансляция велась на канале Рада.

В частности, президент обратил внимание на ситуацию с коронавирусом в Украине. Он отметил, что весной власти решили ввести жесткий карантин. Он обратил внимание на то, что весной система здравоохранения не была готова к эпидемии.

Президент подчеркнул, что сейчас ситуация в медицине Украины изменилась в лучшую сторону. Тогда полки в Госрезерве были пустые. А сейчас поставки масок наладили, время с помощью жесткого карантина выиграли. И медикам зарплаты повысили.

"Мы выдержали первый этап, и вышли с минимальными потерями. У нас небольшое падение экономики", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что в Украине невысокая смертность от коронавируса

"Германия - 4%, Франция - 9%, Великобритания - 11%, Украина - 1,9%", - сообщил президент.

Также глава государства подчеркнул, что как только появится вакцина от коронавируса в Европе, она появится и в Украине.

Зеленский также заявил о саботаже правил карантина со стороны местной власти перед местными выборами. Речь идет о проведении концертов и массовых мероприятиях.

Кроме того, президент призвал украинцев носить маски для лица.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: