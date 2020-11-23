"Настроение бодрое, температура 36,6": Зеленский выздоровел от коронавируса

Владимир Зеленский заявил, что рад вернуться на работу / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поборол коронавирус. Глава государства получил негативный результат теста.

Об это сообщил сам президент в своем Telegram-канале.

"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус", - сообщил глава государства.

По его словам, настроение у него у него "бодрое", а температура - 36,6.

"Так или иначе, отныне я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме", - сообщил глава государства.

Он обратился к украинцам с призывом "максимально себя беречь".

"Как и понимать, что обязательными сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду", - добавил президент.

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