"Настроение бодрое, температура 36,6": Зеленский выздоровел от коронавируса

Президент уже вернулся на работу.
Президент Украины Владимир Зеленский поборол коронавирус. Глава государства получил негативный результат теста.
Об это сообщил сам президент в своем Telegram-канале.
"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус", - сообщил глава государства.
По его словам, настроение у него у него "бодрое", а температура - 36,6.
"Так или иначе, отныне я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме", - сообщил глава государства.
Он обратился к украинцам с призывом "максимально себя беречь".
"Как и понимать, что обязательными сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду", - добавил президент.
Коронавирус у Зеленского - о чем сообщалось ранее:
- 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак заболели COVID-19.
- Зеленский почти сразу после получения положительного теста на коронавирус переехал в больницу Феофания.
- Позднее он опубликовал видеообращение и заявил, что чувствует себя "достаточно хорошо".
- Глава государства поблагодарил всех за поддержку.
- Он сообщил, что в режиме онлайн у него проходят "совещания, важные переговоры, звонки, работа в целом и личные теплые встречи, как с вами сейчас".
- Главный врач больницы Феофания Игорь Семенов рассказал, что глава государства находится в больнице таких же условиях, как и другие пациенты.
- 23 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о том, что получил негативный тест на коронавирус. По его словам, он приступает к работе в обычном режиме.