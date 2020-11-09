Зеленский заболел коронавирусом / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заразился коронавирусом, он жалуется на повышенную температуру, диагноз подтвердил положительный тест на Covid-19.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы Covid-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает Covid-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" - написал глава государства на своей официальной странице в Facebook.

Читайте также"Коварная болезнь": Порошенко заразился коронавирусом