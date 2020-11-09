Зеленский заболел коронавирусом

Глава государства получил положительный тест на Covid-19.
Президент Владимир Зеленский заразился коронавирусом, он жалуется на повышенную температуру, диагноз подтвердил положительный тест на Covid-19.
"Нет в мире счастливчиков, для кого бы Covid-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает Covid-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" - написал глава государства на своей официальной странице в Facebook.
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Коронавирус 2020 был диагностирован у первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.
23 августа СМИ узнали, что Юлия Тимошенко, ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин заболели коронавирусом. Позже журналисты выяснили, что нардепа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и ее состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.
Коронавирус в Украине подхватил и ряд народных депутатов.
Также коронавирусом болели жена и сын президента Владимира Зеленского – Елена и Кирилл Зеленские.