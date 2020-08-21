Зеленский заявил, что коронавирус полностью остановит медицину

Зеленский призвал украинцев носить маски / president.gov.ua

По состоянию на пятницу, 21 августа, в Украине зафиксированы 100 643 случая заражения коронавирусом. Если число больных коронавирусом в Украине будет и дальше расти, это полностью остановит медицину страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Николаевскую область, сообщает "Гордон".

По его словам, рост количества пациентов с коронавирусной инфекцией полностью остановит медицину в Украине, и государство ничего не сможет с этим сделать.

"Сегодня у нас 2100 больных (за сутки), мы уже на этой волне – за 2 тыс., она очень опасна... Увеличение числа заболевших просто остановит полностью медицину, и государство ничего не сможет сделать. Сейчас все зависит от людей. Ходите в масках, будьте осторожны", – обратился он к украинцам.

Читайте также"Красная" зона карантина: Укрзализныця закрыла продажу билетов с четырех станцийРанее сообщалось, в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом новые ограничения в стране вводить не планируют, поскольку адаптивный карантин считают оптимальным вариантом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга 21 августа.

По его словам, в Минздраве нашли "максимальный баланс".

"Мы считаем, что именно адаптивный карантин является оптимальным вариантом карантина на территории всей страны. Когда мы максимально нашли баланс между ограничительными мерами и всеми противоэпидемическими мерами. Единственное – мы постоянно обращаемся к украинцам, чтобы они придерживались этих правил", – пояснил Степанов.