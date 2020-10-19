Жена и сын экс-премьера Гройсмана заразились коронавирусом

Тест самого бывшего главы Кабмина показал негативный результат.
Семья бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана заболела коронавирусом 2020.
Об этом сообщил сам Гройсман на своей странице в Facebook.
По словам политика, на прошлой неделе заразились жена и сын политика. При этом тест самого экс-премьера показал негативный результат.
"Понятно, что как человек, который контактирует с больными Covid-19, чтобы никого не подвергать опасности, я обязан соблюдать режим самоизоляции, и поэтому отменил все свои встречи, рабочие поездки", – отметил он.
По словам Гройсмана, он принял решение остаться вместе со своей женой и сыном дома.
Напомним:
- 29 сентября лидер партии Голос Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус 2020.
- Нардеп от Слуги народа Жан Беленюк также рассказал, что подхватил опасный коронавирус.
- Пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заболел коронавирусом.
- Позже стало известно, что у экс-президента Covid-19 спровоцировал осложнения – возникло заболевание легких и он был госпитализирован в одну из столичных клиник.
- 13 октября сообщалось, что Порошенко получил от медиков отрицательные результаты теста на коронавирус Covid-19.
- Коронавирус 2020 был диагностирован у первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.
- Коронавирус в Верховной Раде Украины подцепили почти 100 человек. В частности, сейчас болеют или уже переболели Covid-19 до 60 народных депутатов, в аппарате парламента с болезнью столкнулись до 30 человек.
- СМИ сообщали о первой жертве коронавируса в украинском парламенте.
Автор: Анна Багрий