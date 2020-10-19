Жена и сын экс-премьера Гройсмана заразились коронавирусом

Владимир Гройсман / Reuters

Семья бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана заболела коронавирусом 2020.

Об этом сообщил сам Гройсман на своей странице в Facebook.

По словам политика, на прошлой неделе заразились жена и сын политика. При этом тест самого экс-премьера показал негативный результат.

"Понятно, что как человек, который контактирует с больными Covid-19, чтобы никого не подвергать опасности, я обязан соблюдать режим самоизоляции, и поэтому отменил все свои встречи, рабочие поездки", – отметил он.

По словам Гройсмана, он принял решение остаться вместе со своей женой и сыном дома.

Напомним: