Жена легендарного украинского певца заболела коронавирусом

Павло Зибров с женой / Instagram

63-летний Павло Зибров признался, что его 61-летняя жена переболела коронавирусом.

Певец объяснял Кате Осадчей для Світського життя, как ему было перепевать Винника на День Независимости, и рассказал, что его жена, оказывается уже успешно поборола коронавирус.

Жена Павла Зиброва перенесла легкую форму коронавируса, и даже не знала, что болела.

"У меня Марина Владимировна давным-давно, говорят, что переболела. Она даже и не знала, что это был коронавирус. А потом узнали, что антитела у нее растут", - сказал он.

Зибров подчеркнул, что они с женой никуда не едут, и не нарушают карантин, тем более, что их друзья уже успели привезти с морей заразу.

Зибров отметил свое удовольствие от перепевания Винника.

"Я уже отработал скольконадцать лет - теперь пусть он поработает. У него есть свои волчицы, у меня свои лисицы - мы друг к другу на территорию не заходим", - рассказал Зибров про Винника и свой опыт в перепевании его песни Нино.

Также Павел Зибров рассказал, что как всегда с ним вечно очень много людей желает сфотографироваться, но из-за коронавируса он не против сфотографироваться с детьми, и иногда с девушками, а вот мужчинам стоит сохранять дистанцию и не нарушать зазря карантин,

Жена Павла Зиброва заболела коронавирусом на карантине:

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