Жесткий карантин и остановка транспорта: как будет действовать Кабмин

Кабмин / УНИАН

В связи с вступлением в силу постановления Рады № 1004-IX Кабинет министров с 25 ноября обязан предупреждать украинцев о введении карантина в Украине за 7 дней до запуска соответствующих мероприятий. Такие меры связаны с потребностью в своевременном информировании граждан в связи с эпидемией COVID-19 на территории страны.

Постановление опубликовано во вторник, 24 ноября, в парламентском издании Голос Украины в и вступает в силу в среду, 25 ноября. Соответствующий проект постановления №4320 был принят Верховной Радой 17 ноября.

В частности, Верховная Рада рекомендует Кабмину вводить более одного запрета на определенной территории только в том случае, если о данном решении были проинформированы граждане за 7 дней до начала мероприятий.

О каких запретах обязан предупреждать Кабмин

Регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок, включая железнодорожные перевозки, городской транспорт и метрополитен

Посещения учебных заведений

Приема посетителей субъектами хозяйствования в сфере культуры

Ограничения на работу кинотеатров

Приема посетителей кафе, барами, ресторанами и другими заведениями сферы общепита

Приема посетителей в ТРЦ

Приема посетителей заведений сферы торгового и бытового обслуживания

Если Кабмин вводит два или более карантинных мероприятия, то правительство должно проинформировать населения о гарантиях по вопросам решения их жизнедеятельности в сложившихся условиях не позднее, чем за 7 дней до начала действия профилактических мер.

За неделю до начала действий двух и более запретов в Верховную Раду должны быть поданы проекты законов о поддержке населения и бизнеса в связи с последствиями усиления карантина.

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