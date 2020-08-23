Жесткий карантин и остановка транспорта: Кличко отреагировал на антирекорд COVID-19 в Киеве

Кличко / УНИАН

Если жители столицы не будут строго соблюдать карантинные меры, Киев ожидает введение жесткого карантина с последующим прекращением работы общественного транспорта.

Об этом заявил киевский градоначальник Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В частности, Кличко отметил, что за последние 24 часа в столице зафиксировано 307 прецедентов заболевания COVID-19, из них 18 заразившихся – дети.

"Такого количества больных за сутки у нас еще не было", - отметил мэр.

Киев коронавирус 23 августа

Кличко призвал киевлян строго придерживаться правил противоэпидемиологических мероприятий – носить маску, пользоваться антисептиками, часто мыть руки и придерживаться социальной дистанции. Кроме того, не следует посещать места, где большая концентрация скопления людей.

В случае пренебрежения правилами безопасности, киевлян может ожидать жесткий карантин с последующей остановкой работы общественного транспорта.

"Это элементарные вещи. И пренебрегать ими нельзя! Если мы не хотим возвращения к строгому карантину. Если мы не хотим, чтобы опять остановился общественный транспорт. Закрылись детские сады, а бизнес - сидел по домам", - добавил Кличко.