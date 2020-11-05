Жесткий карантин и остановка транспорта: в Минздраве оценили вероятность сценария

Жесткий карантин может привести к тому, что люди на две недели или на месяц останутся без работы, отметил Максим Степанов.
Власти не намерены вводить жесткий карантин в Украине, чтобы не допустить негативного влияния ограничений на экономику страны и жизнь украинцев. Транспорт по всей стране останавливать не планируют, а для запуска комендантского часа нужно принимать отдельные решения.
Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24, в данный момент власть работает над поиском оптимальных решений, связанных с вводом противоэпидемиологических ограничений. Жесткий карантин не планируется из-за возможных негативных последствий.
"У нас есть еще состояние экономики, и мы должны взвешивать и найти баланс с точки зрения защиты и работы обычных людей. Мы понимаем, что ввести жесткий локдаун на недели и на месяц - это значит оставить людей без работы", - сказал министр, отметив, что останавливать работу общественного транспорта по всей стране пока не планируют.Читайте такжеКарантин в Киеве: в столице "закручивают гайки"
Кроме того, министр добавил, что вопрос комендантского часа является компетенцией СНБО, президента и Верховной Рады Украины.
"Комендантский час определен в законодательстве. Для того чтобы ввести комендантский час, надо вводить чрезвычайное положение. Для этого - решение СНБО, указ президента и голосование в Раде", - подчеркнул Степанов.
Карантин в Украине
- Глава Минздрава Максим Степанов 30 октября заявлял, что в Украине не нужно вводить жесткие противоэпидемиологические меры. Наиболее оптимальным вариантом по-прежнему является адаптивный карантин.
- 4 ноября Степанов рассказал о том, что в стране может появиться карантин выходного дня. Такой режим предусматривает ограничение работы ТРЦ, магазинов, кафе и ресторанов в нерабочие дни.
- По информации журналистки Сони Кошкиной, в Украине может появиться так называемая "черная" зона карантина. В городах и районах, которые будут соответствовать ее критериям, запустят жесткие карантинные ограничения.