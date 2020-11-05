Жесткий карантин и остановка транспорта: в Минздраве оценили вероятность сценария

Власти не планирует останавливать работу транспорта по всей стране - Степанов / УНИАН

Власти не намерены вводить жесткий карантин в Украине, чтобы не допустить негативного влияния ограничений на экономику страны и жизнь украинцев. Транспорт по всей стране останавливать не планируют, а для запуска комендантского часа нужно принимать отдельные решения.

Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24, в данный момент власть работает над поиском оптимальных решений, связанных с вводом противоэпидемиологических ограничений. Жесткий карантин не планируется из-за возможных негативных последствий.

"У нас есть еще состояние экономики, и мы должны взвешивать и найти баланс с точки зрения защиты и работы обычных людей. Мы понимаем, что ввести жесткий локдаун на недели и на месяц - это значит оставить людей без работы", - сказал министр, отметив, что останавливать работу общественного транспорта по всей стране пока не планируют.Читайте такжеКарантин в Киеве: в столице "закручивают гайки"

Кроме того, министр добавил, что вопрос комендантского часа является компетенцией СНБО, президента и Верховной Рады Украины.

"Комендантский час определен в законодательстве. Для того чтобы ввести комендантский час, надо вводить чрезвычайное положение. Для этого - решение СНБО, указ президента и голосование в Раде", - подчеркнул Степанов.

Карантин в Украине