Жесткий карантин и остановка транспорта в Украине: врач сделала прогноз и назвала сроки

Общественный транспорт является местом с самой высокой вероятностью заразиться коронавирусом, утверждает врач Марина Маменко.
Власти будут вынуждены ввести жесткий карантин в Украине вместо профилактических мер выходного дня. Чтобы разгрузить больницы, понадобится 2-3 недели. Следует остановить общественный транспорт, который является наиболее опасным местом потенциального заражения.
Такой прогноз сделала врач-педиатр, доктор медицинских наук Марина Маменко в эфире телеканала Украина 24, комментируя эпидемиологическую ситуацию в стране.
По ее словам, придет время, когда страна перейдет к жестким противоэпидемиологическим мероприятиям, так как нужно определенное время для того, чтобы разгрузить больничные койки.
"Мне кажется, что в определенное время мы придем к тотальному локдауну – 2-3 недели необходимы для того, чтобы разгрузить больницы. Если мы не готовы к сознательным ограничениям ежедневно, вынуждены будем терпеть более строгие внешние ограничения", - отметила Маменко.
Как полагает врач, в ходе новых противокоронавирусных мероприятий следует остановить работу пассажирских перевозок, так как в общественном транспорте появляется высокая вероятность заражения коронавирусом из-за пренебрежения профилактическими мерами.Читайте такжеЖесткий карантин в Украине неизбежен: эксперты сделали прогноз и назвали сроки
"Общественный транспорт – это место, где с наибольшей вероятностью можно получить инфицирование. Если в начале карантинных ограничений весной как-то пытались водители сдерживать население, и население было более сознательным, то сложно сказать, что есть ограничения сейчас", - полагает врач.
Доктор Маменко подчеркнула, что в период тотального локдауна общественный транспорт нужно мобилизовать для нужд тех людей, которые работают в аптеках, больницах и продуктовых магазинах.
Карантин в Украине
- В Украине растет число заражений коронавирусной инфекцией. В связи с этим правительство 11 ноября приняло решение о введении карантина выходного дня. Меры предполагают закрытие на выходные дни заведений общественного питания и развлекательной сферы.
- Общенациональный карантин в Украине ранее продлили до 31 декабря с усилением профилактических мер.
- Согласно прогнозам экономиста Сергея Фурсы, после Нового года Украину ожидает тотальный карантин, сроки которого могут составить 3-4 недели.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что жесткий карантин является планом Б для властей. Такие меры будут рассматривать в том случае, если мероприятия по карантину выходного дня признают неэффективными.