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Жесткий карантин и остановка транспорта в Украине: врач сделала прогноз и назвала сроки

22 ноября 2020, 10:36

Общественный транспорт является местом с самой высокой вероятностью заразиться коронавирусом, утверждает врач Марина Маменко.

Транспорт
В общественном транспорте нарушаются правила соблюдения карантина - врач / УНИАН

Власти будут вынуждены ввести жесткий карантин в Украине вместо профилактических мер выходного дня. Чтобы разгрузить больницы, понадобится 2-3 недели. Следует остановить общественный транспорт, который является наиболее опасным местом потенциального заражения.

Такой прогноз сделала врач-педиатр, доктор медицинских наук Марина Маменко в эфире телеканала Украина 24, комментируя эпидемиологическую ситуацию в стране.

По ее словам, придет время, когда страна перейдет к жестким противоэпидемиологическим мероприятиям, так как нужно определенное время для того, чтобы разгрузить больничные койки.

"Мне кажется, что в определенное время мы придем к тотальному локдауну – 2-3 недели необходимы для того, чтобы разгрузить больницы. Если мы не готовы к сознательным ограничениям ежедневно, вынуждены будем терпеть более строгие внешние ограничения", - отметила Маменко.

Как полагает врач, в ходе новых противокоронавирусных мероприятий следует остановить работу пассажирских перевозок, так как в общественном транспорте появляется высокая вероятность заражения коронавирусом из-за пренебрежения профилактическими мерами.Читайте такжеЖесткий карантин в Украине неизбежен: эксперты сделали прогноз и назвали сроки

"Общественный транспорт – это место, где с наибольшей вероятностью можно получить инфицирование. Если в начале карантинных ограничений весной как-то пытались водители сдерживать население, и население было более сознательным, то сложно сказать, что есть ограничения сейчас", - полагает врач.

Доктор Маменко подчеркнула, что в период тотального локдауна общественный транспорт нужно мобилизовать для нужд тех людей, которые работают в аптеках, больницах и продуктовых магазинах.

Карантин в Украине

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