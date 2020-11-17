​Жесткий карантин не поможет: ученый рассказал, как остановить коронавирус​ в Украине

Специалист назвал простые способы предотвращения распространения COVID-19.
Жесткий карантин в Украине не поможет остановить ураганное распространение COVID-19 в стране. По словам Сергея Комиссаренко, главы комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, коронавирус в Украине можно победить соблюдением противоэпидемических норм – мытьем рук и ношением маски.
"Я боюсь, что таким образом (жестким карантином - ред.) победить коронавирус нельзя. Думаю, что никто в это даже не верит. Что можно сделать и нужно делать – это уменьшить количество людей, которые инфицируются", - сказал Комиссаренко в эфире телеканала Украина 24.
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Он также выступил против строгого карантина в Украине.
"Я против того, чтобы люди не ходили на работу. Но, как специалист, считаю, что нужно обязательно соблюдать те нормы, которые хорошо нам всем известны, но не все их соблюдают – маски, физическое дистанцирование, мытье рук", - заявил академик НАН Украины Сергей Комиссаренко.
Карантин выходного дня - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- 17 ноября депутаты провалили голосование за постановление относительно смягчения карантина выходного дня. В проекте постановления №4381, говорилось, что Кабмину стоит пересмотреть запреты на работу ресторанов, кафе, баров, торгово-развлекательных центров, бассейнов, фитнес-центров, спортзалов и учреждений культуры.
- 45 депутатов обратятся в Конституционный суд с требованием отменить карантин выходного дня.