​Жесткий карантин не поможет: ученый рассказал, как остановить коронавирус​ в Украине

Ученый рассказал, как остановить коронавирус в Украине / УНИАН

Жесткий карантин в Украине не поможет остановить ураганное распространение COVID-19 в стране. По словам Сергея Комиссаренко, главы комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, коронавирус в Украине можно победить соблюдением противоэпидемических норм – мытьем рук и ношением маски.

"Я боюсь, что таким образом (жестким карантином - ред.) победить коронавирус нельзя. Думаю, что никто в это даже не верит. Что можно сделать и нужно делать – это уменьшить количество людей, которые инфицируются", - сказал Комиссаренко в эфире телеканала Украина 24.

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Он также выступил против строгого карантина в Украине.

"Я против того, чтобы люди не ходили на работу. Но, как специалист, считаю, что нужно обязательно соблюдать те нормы, которые хорошо нам всем известны, но не все их соблюдают – маски, физическое дистанцирование, мытье рук", - заявил академик НАН Украины Сергей Комиссаренко.

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