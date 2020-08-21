Жесткий карантин в Европе: в ВОЗ рассказали, как управлять ситуацией с COVID-19

В ВОЗ по-прежнему не выступают за отмену карантина / Reuters

Европе не следует вводить жесткие противоэпидемиологические меры, так как у европейцев появились возможности ликвидации очаговых вспышек COVID-19. В таких условиях может работать экономика и учреждения образования.

Об этом заявил глава европейского представительства Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает Интерфакс.

По его словам, меры, предпринятые в борьбе с COVID-19, дали свои плоды – у Европы появилось больше рычагов по нейтрализации коронавирусных угроз, что позволяет поддерживать стабильную работу экономики и социальной сферы.

"Благодаря базовым общенациональным и дополнительным прицельным мерам у нас появилось гораздо больше возможностей искоренить локальные вспышки вируса. Мы можем управлять ситуацией с вирусом и поддерживать в действии как экономику, так и функционирование образовательной системы", - сказал Клюге.Читайте такжеТретья и четвертая волна COVID-19: в Японии сделали заявление о пике коронавируса

Также он добавил, что сейчас, в отличие от первой волны коронавирусной инфекции, ВОЗ рекомендует усиливать карантин локально – в тех регионах, городах, районах и населенных пунктах, где это требуется.

Напоследок Клюге подчеркнул, что государства постепенно возвращаются к обычному ритму жизни, поэтому важно открывать общеобразовательные учреждения для детей.

Напомним, ранее в ВОЗ объяснили, что организация не выступает за тотальную отмену карантина – в организации здравоохранения призывают не вводить чрезвычайно жесткий карантин, который может остановить работу экономики и повлиять на жизнь людей.