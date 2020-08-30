Жесткий карантин в случае второй волны коронавируса: Арахамия раскрыл планы властей

Арахамия рассказал о перспективах локдауна / УНИАН

Коронавирус в Украине в последнее время вышел из-под контроля и бьет рекорды. В стране уже официально зарегистрировали 118 978 случаев заражения коронавирусом. Но украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие, заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Об этом Арахамия рассказал в эфире канала "Украина 24".

По словам депутата, решение о локдауне, который был в самом начале, было правильным, но оно очень сильно отразилось на бизнесе.

"Вторую волну такого закрытия люди точно не выдержат, и у государства нет таких ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие", - подчеркнул Арахамия.

Депутат убежден, что бизнес должен работать в обычном режиме.

"Мы будем пытаться максимально иметь все открытое, чтобы бизнес работал так, как он работает. Ужесточение будет возможно в правилах - маски, дистанция, дезинфекторы, - но при этом все должно работать, чтобы генерировался ВВП", - объяснил нардеп.

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