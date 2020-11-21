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Жесткий карантин в Украине: экономист назвал самый подходящий период

21 ноября 2020, 19:26

Локдаун в Украине стоит вводить минимум на три недели, полагает эксперт.

Экономист считает, что в Украине жесткий карантин нужно вводить с начала декабря – Карантин в Украине 2020
В Украине жесткий карантин нужно вводить с начала декабря, считает экономист / УНИАН

Жесткий карантин в Украине 2020 (локдаун) из-за коронавируса COVID-19 нужно ввести как можно раньше.

В нашей стране жесткие карантинные ограничительные меры стоит ввести с начала декабря, рассказал экономист Андрей Длигач в эфире канала Украина 24.

По его словам, жесткий локдаун в Украине должен продлиться минимум три недели.

"Я считаю, что нужно вводить локдаун как можно раньше, то есть с начала декабря и, по крайней мере, на три недели. Математическая модель показывает, что именно такой подход будет наиболее эффективным", – сказал собеседник.

Эксперт добавил, что власти должны правильно использовать время жесткого карантина – заняться подготовкой врачей, кислорода, койкомест в больницах, интенсифицировать тестирование на COVID-19.Читайте такжеЛокдаун убьет почти половину экономики: эксперт шокировал мрачным прогнозом

  • Напомним, карантин в Украине из-за коронавируса начал действовать с 11 марта, сначала ограничительные меры были жесткими, а потом их смягчили.
  • В нашей стране в ноябре коронавирус поставил ряд суточных антирекордов, и власти решили ввести новые ограничительные меры – 11 ноября введен карантин выходного дня.
  • После введения карантина выходного дня ситуация с COVID-19 не улучшилась. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что продолжается обсуждение введения более жесткого карантина, но ни одной даты пока нет.

Справка. Коронавирус в Украине по состоянию на утро 21 ноября диагностирован у 612 тысяч 665 человек, скончались 10 тысяч 813 инфицированных, а выздоровели 282 тысячи 313 пациентов.

В украинском государстве 20 ноября нашли 14 тысяч 580 инфицированных COVID-19 – это новый антирекорд.

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