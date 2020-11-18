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Жесткий карантин в Украине неизбежен: эксперты сделали прогноз и назвали сроки

18 ноября 2020, 10:34

Немало украинцев отрицает существование COVID-19 и по-прежнему не соблюдают противоэпидемиологических ограничений, утверждает инфекционист Федор Лапий.

карантин,маска
Через 2-3 недели появится необходимость введения жесткого карантина - инфекционист / УНИАН

Введение карантина выходного дня в Украине не поможет стране справиться с эпидемией COVID-19. В ближайшем будущем власти вынуждены будут запустить механизм жестких карантинных ограничений для борьбы с ухудшением эпидемиологической ситуации.

В материале издания РБК-Украина "Локдаун на уикэнд: что власть будет делать с карантином на выходных" речь идет о том, что эксперты едины во мнении, согласно которому государство вынуждено будет пойти на серьезные противоэпидемиологические ограничения. Эффективность частичного карантина сомнительна, а некоторые украинцы по-прежнему скептически относятся к вопросу существования вируса.

Инфекционист, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им. П. Шупика Федор Лапий утверждает, что количество прецедентов заболевания COVID-19 по стране будет только расти, поэтому жесткий карантин – это наиболее вероятный сценарий.Читайте такжеВрач назвал эффективную альтернативу карантину выходного дня

По его словам, среди украинцев есть люди, которые либо пренебрегают профилактикой коронавирусной инфекции, либо отрицают существование самого коронавируса.

"Даже если посмотреть на поведение митингующих (говорится о предпринимателей, участвовавших в акции протестов против карантина выходного дня, - ред.): большинство людей в толпе не используют масок, носят маски под носом, на подбородке. Есть немало малого и среднего бизнеса, которые заботятся о безопасности своих посетителей и клиентов. Но также и есть немало украинцев, которые этим пренебрегают и вообще отрицают существование COVID-19", - отметил Лапий.Читайте такжеКоронавирус в Украине установил два антирекорда

Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии Владимир Курпита полагает, что эффективность карантина выходного дня сомнительна, а ужесточение карантина – дело нескольких недель.

"Мне бы не хотелось пугать украинцев. Но самый вероятный сценарий - это ухудшение эпидемической ситуации и, как результат, необходимость вводить жесткий карантин через две-три недели", - подчеркнул Курпита.

Карантин в Украине

  • Правительство 11 ноября приняло решение о введении в Украине карантина выходного дня. Как минимум 2 недели в стране с 14 ноября по выходным не будут работать торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и магазины непродовольственных товаров.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов 11 ноября назвал ситуацию с COVID-19 в Украине крайне сложной и предположил, что общенациональный карантин будет длиться до апреля 2021 года.
  • В Верховной Раде 17 ноября прошло голосование за отмену карантина выходного дня, однако соответствующее постановление, на базе которого предполагались рекомендации Кабмину по смягчению противокоронавирусных мер по выходным, поддержали только 149 парламентариев.

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