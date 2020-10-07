Жесткий карантин в Украине: у Зеленского назвали сценарий

В Украине могут усилить карантин при условии серьезного роста уровня заболеваемости коронавирусом / УНИАН

На данный момент власти не планируют введения жестких карантинных мер на территории Украины и намерены ограничиться адаптивным карантином. Однако ситуация может измениться после проведения местных выборов или в случае реализации сценария переполненности больничных коек для пациентов с Covid-19.

Об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правительстве, руководящей партии и Офисе президента.

Как утверждает инсайдера в Кабмина, пока вопрос жестких противоэпидемиологических мероприятий на повестке дня не стоит.

"Пример показывают западные области, где начала стабилизироваться ситуация, и волна смещается в центр и на восток", - говорит источник, отмечая, что жесткие карантинные меры помогли снизить уровень заболеваемости в Тернополе.

Собеседник информагентства в партии Слуга народа, напротив, считает, что усиленный карантин могут ввести после того, как пройдут местные выборы - до их итогов никто соблюдать карантинные мероприятия не будет.

В президентской канцелярии полагают, что жесткий карантин по всей территории Украины возможен лишь в случае значительного ухудшения эпидемиологической ситуации.Читайте такжеСМИ выяснили, планируют ли у Зеленского введение жесткого карантина в Украине

"Это (локдаун) возможно только при реально катастрофической ситуации и при тотальной заполненности больниц. Это крайний сценарий", - добавил собеседник, подчеркнув, что реализация таких мер возможно в том случае, если количество больничных коек для пациентов с коронавирусом превысит 85%.

Карантин в Украине