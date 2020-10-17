Жесткий карантин в Украине: в Слуге народа предупредили о последствиях

В Слуге народа предупредили о последствиях жесткого карантина / УНИАН

Народный депутат, член партии Слуга народа, которая создала в Верховной Раде монобольшинство, Роксолана Пидласа заявила, что жесткий карантин в Украине 2020 не нужно вводить.

Если в нашей стране ввести жесткий локдаун, последствия для экономики будут очень тяжелыми, поскольку она держится на среднем и на малом бизнесе и на сфере услуг, рассказала политик в эфире телеканала Украина 24.

Собеседница отметила, что из-за жесткого карантина в мире сотни миллионов человек потеряли работу, и ВОЗ уже выступила против введения жестких ограничительных мер.

"Я постоянно с весны выступаю против жесткого карантина, против локдауна. Последствия для экономики Украины, которая держится на малом и среднем бизнесе, на сфере услуг, будут очень тяжелыми...", – заявила нардеп.