Жесткий карантин в Украине: в Слуге народа предупредили о последствиях

Из-за жестких ограничительных мер украинской экономике грозят очень тяжелые последствия, отметила нардеп.
Народный депутат, член партии Слуга народа, которая создала в Верховной Раде монобольшинство, Роксолана Пидласа заявила, что жесткий карантин в Украине 2020 не нужно вводить.
Если в нашей стране ввести жесткий локдаун, последствия для экономики будут очень тяжелыми, поскольку она держится на среднем и на малом бизнесе и на сфере услуг, рассказала политик в эфире телеканала Украина 24.
Собеседница отметила, что из-за жесткого карантина в мире сотни миллионов человек потеряли работу, и ВОЗ уже выступила против введения жестких ограничительных мер.
"Я постоянно с весны выступаю против жесткого карантина, против локдауна. Последствия для экономики Украины, которая держится на малом и среднем бизнесе, на сфере услуг, будут очень тяжелыми...", – заявила нардеп.
- Напомним, с 11 марта в Украине ввели карантин для борьбы с распространением коронавируса Covid-19, из-за которого была объявлена пандемия.
- Сначала карантин 2020 был общенациональным и жестким, а потом ограничительные меры смягчили. Власти решили, что карантин должен действовать до конца текущего года.
- В октябре коронавирус в нашей стране установил ряд суточных антирекордов, последний – 6 тысяч 410 выявленных инфицированных.
- Главный государственный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко сказал, что введение в Украине жесткого карантина – это уже исключительно резервный момент, если ничего другого нельзя будет сделать.