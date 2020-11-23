Жесткий локдаун и остановка транспорта: появился неожиданный прогноз по датам

В Украине могут ужесточить карантин / УНИАН

В Украине с 10-15 декабря может быть введен жесткий карантин, сроки которого еще уточняются.

Локдаун может продлиться, в лучшем случае, до 15 января, сообщает Telegram-канал "Coronavirus|Коронавирус|Экстренно".

По данным источника Министерства охраны здоровья, согласно докладной министру с прогнозом Центра общественного здоровья, чтобы избежать коллапса системы охраны здоровья, с 10-15 декабря необходимо вводить полный локдаун до 15 января. Но, так как все на Новый год и Рождество пойдут по друзьям и родным, пик заболевания придется на 14-15 января. Потому нужно быть готовыми к закрытию до 1 февраля.

Также есть сценарий с закрытием до 1 марта, но по нему нет точных подсчетов количества больных.

Как пишет Telegram-канал PavlovskyNEWS, решение о полном локдауне могут принять в начале декабря.

По данным источника в Кабмине, вся логика полного локдауна строится исключительно на заполнении коек в больницах: "Для украинской медицины критическим количеством заболевших коронавирусом за сутки является показатель в 30 тысяч, сейчас - 12".

Наиболее опасным периодом являются новогодние праздники: "Последствия могут быть катастрофическими, уверяет наш собеседник. Через 14-20 дней после Нового года количество больных может увеличиться в несколько раз".

"Так, с 25-26 декабря до середины января вводится полный локдаун - по примеру апрельского. Останутся работать только продовольственные магазины, аптеки, АЗС и тд. С транспортом пока не решили, может опять введут спецпропуска, чтобы люди лишний раз не выходили из дома. По прогнозам власти, три недели полного закрытия помогут снизить цифру заболеваемости на 80-90%, что является мировой эпидемиологической практикой", - сказано в сообщении.

В свою очередь Telegram-канал Резидент уточняет, что по данным источника в ОП, обсуждается сценарий когда локдаун будут вводить в конкретных городах/районах/областях где ситуация с эпидемией будет критична.

"Такой вариант может позволить дотянуть до праздников и отсрочить всеобщий локдаун", - подчеркивается в сообщении.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что на случай, если не сработает карантин выходного дня, правительство разрабатывает план по противодействию распространения коронавируса.

Карантин выходного дня в Украине: