Жесткого локдауна не будет, но карантин усилят - Степанов

Максим Степанов заявил, что в Украине растет нагрузка на медицинскую систему / УНИАН

В Украине стремительно увеличивается количество больных коронавирусом - их число уже превысило 265 тысяч человек. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на заседании правительства будет просить о введении более жесткого карантина в стране.

Об этом заявил Максим Степанов в эфире программы Свобода Слова на ICTV.

По его словам, сейчас в Украине растет нагрузка на медицинскую систему. В больницах находятся 20 тысяч пациентов.

"Завтра (13 октября, - ред.) на заседании правительства будем предлагать более жесткие ограничения в стране. Речь не идет о полном локдауне, потому что страна просто не выдержит полного локдауна", - подчеркнул Степанов.

Прежде всего речь пойдет о запрете массовых мероприятий. В частности, Минздрав будет требовать полностью отменить мероприятия в "красной зоне", а в "зеленой" - позволить до 50 человек.

"Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в "зеленой зоне", более 30 человек - в "желтой", 20 - в "оранжевой" и полностью - в "красной зоне", если мы говорим про адаптивный карантин", - заявил Степанов.

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