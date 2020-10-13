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Жесткого локдауна не будет, но карантин усилят - Степанов

13 октября 2020, 07:35

Минздрав будет требовать полностью отменить мероприятия в "красной зоне", а в "зеленой" - позволить до 50 человек.

Степанов
Максим Степанов заявил, что в Украине растет нагрузка на медицинскую систему / УНИАН

В Украине стремительно увеличивается количество больных коронавирусом - их число уже превысило 265 тысяч человек. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на заседании правительства будет просить о введении более жесткого карантина в стране.

Об этом заявил Максим Степанов в эфире программы Свобода Слова на ICTV.

По его словам, сейчас в Украине растет нагрузка на медицинскую систему. В больницах находятся 20 тысяч пациентов.

"Завтра (13 октября, - ред.) на заседании правительства будем предлагать более жесткие ограничения в стране. Речь не идет о полном локдауне, потому что страна просто не выдержит полного локдауна", - подчеркнул Степанов.

Прежде всего речь пойдет о запрете массовых мероприятий. В частности, Минздрав будет требовать полностью отменить мероприятия в "красной зоне", а в "зеленой" - позволить до 50 человек.

"Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в "зеленой зоне", более 30 человек - в "желтой", 20 - в "оранжевой" и полностью - в "красной зоне", если мы говорим про адаптивный карантин", - заявил Степанов.

Коронавирус в Украине - что было ранее:

  • Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что его ведомство будет выступать за переход от адаптивного карантина к усиленному карантину по всей стране в случае, если будет заполнено более 60% коек в больницах, которые принимают больных Covid-19. По состоянию на сегодня этот показатель - около 56%.
  • По состоянию на понедельник, 12 октября, Covid-19 заразил 265 454 украинца. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 420.
  • Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк считает, что в Украине наблюдается стабильный рост первой волны коронавируса, а вторая волна Covid-19 еще не начиналась.
  • Доктор медицинских наук, врач-кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в Украине больницы заполнены на 120% пациентами с коронавирусом.
  • Эксперт по вопросам образования Виктор Громовой считает, что в Украине сложилась катастрофическая ситуация с распространением коронавируса. По его словам, другого варианта, кроме как переходить на дистанционное обучение просто нет.

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