УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Жители Черновцов вышли на "антикарантинный" протест

25 августа 2020, 11:11

Люди протестуют против внесения города в красную зону.

1598342801-2200.png
Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Чем хуже Черновцы от Тернополя, Луцка, Львова?" / molbuk.ua

Под зданием Черновицкого горсовета собрались около полутысячи человек - они протестуют против решения правительства внести город в красную зону карантина.

Об этом сообщает местное издание molbuk.ua.

Местные жители призывают представителей местной власти дать им возможность зарабатывать деньги, а детей отправить на учебу в детсады и школы.

Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Чем хуже Черновцы от Тернополя, Луцка, Львова?", "Дайте возможность детям учиться", "Мы хотим заниматься спортом", "Кто будет платить коммунальные услуги?".

К протестующим вышел секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан, который сейчас исполняет обязанности городского главы. По его словам, местная власть отменит все карантинные ограничения красной зоны в Черновцах.

"Я на 99,9 процентов уверен, что депутатский корпус сейчас проголосует за решение, чтобы снять все карантинные ограничения", - заявил он.

  • В Черновцах протестуют против внесения города в красную зону molbuk.ua
  • В Черновцах протестуют против внесения города в красную зону molbuk.ua
  • В Черновцах протестуют против внесения города в красную зону molbuk.ua
  • В Черновцах протестуют против внесения города в красную зону molbuk.ua
  • В Черновцах протестуют против внесения города в красную зону molbuk.ua

Как сообщал Главред, в Украине в понедельник, 24 августа 2020 года, вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина. Согласно данным чиновников, города и районы Украины были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации по Covid-19.

Коронавирус в Украине 25 августа

По состоянию на вторник, 25 августа, в Украине зафиксированы 108 415 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 24 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1658.

Жертвами COVID-19 стали 2318 человек (+25 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 52 870 человек (+346 за сутки).

коронавирус коронавирус в Украине коронавирус новости новости Черновцов новости Украины карантин акция протеста
Сейчас вы просматриваете новость «Жители Черновцов вышли на "антикарантинный" протест». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:50
Коронавирус в Украине за сутки заразил более 1600 человек
11:44
Использование швейных машин в быту и бизнесе
11:40
Олимпийский чемпион Усэйн Болт заразился коронавирусом Видео
11:19
Тихановская назвала свою самую главную задачу в Беларуси
11:15
Берлинале уменьшил список номинаций из-за гендерной политики
11:15
Минздрав изменил правила организации обучения в школах - Степанов Видео
11:11
Жители Черновцов вышли на "антикарантинный" протест Фото
10:59
Отравление Навального: последствия длятся годами Видео
10:46
Кремль может физически ликвидировать Лукашенко - эксперт Видео
10:42
Кучма рассказал, как удалось избежать войны с Россией в 2003-м
10:31
Адвоката Ефремова хотят привлечь к уголовной ответственности
10:09
Чтобы снести режимы Лукашенко и Путина, придется утопить их в крови мнение
09:56
"Уловка для лохов": продюсер Бумбокс объяснил суть скандала с нарушением авторских прав Видео
09:55
"Слишком торопятся с выводами": в Москве не поверили в отравление Навального Видео
09:47
Коронавирус у детей: какие симптомы и что нужно папам с мамами
09:44
Как похудеть: назван самый эффективный способ за все время Видео
09:32
"Ешьте, плачьте, хоть повылазьте": Кравчук назвал условия подачи воды в Крым Видео
09:11
"Она - не противник": Кравчук рассказал, что думает о пропагандистке Скабеевой Видео
08:45
Какие последствия грозят Путину после отравления Навального мнение
08:38
Отравление Навального: брат политика обвинил главврача омской больницы в тотальной лжи Видео
08:29
В США сделали неожиданное заявление о вакцине против COVID-19 Видео
07:55
В Индии рухнула пятиэтажка, под завалами - до 70 людей
07:35
Кравчук назвал истинные цели России
06:57
Ученые подтвердили первый случай повторного заражения COVID-19
06:53
Протесты в Беларуси: пять важных аспектов для украинцев мнение
06:24
Чем больше Лукашенко держится за власть, тем лучше для Украины - эксперт Видео
06:12
Правильный церковный календарь на сентябрь 2020 – все праздники
05:52
Астролог рассказал, у каких знаков непомерные аппетиты, а каким для счастья нужно немного
05:23
Медики выяснили, как связаны лекарства от давления и коронавирус
05:07
Легкие прически на 1 сентября: самые модные прически в школу - фото Фото
04:44
Зеленский сделал Михалка и DZIDZIO заслуженными артистами Видео
04:12
Ревизор нашел хостел с камерами наблюдения в Харькове Видео
03:41
"Ж*да ждет гилляка": на Тернопольщине депутат от Ляшко антисемитски спародировал Черемшину Видео
03:12
Пить до дна: ученые нашли новое полезное свойство красного вина
02:52
Шмыгаль рассказал, ждать ли украинцам доллар по 29
02:35
В ЕС рассказали, есть ли планы превратить Беларусь во вторую Украину
02:06
Укололся и забылся: в Киеве таксист вколол вещество и поехал на вызов
01:54
"Путь в никуда": в МИД Украины призвали Беларусь не отвергать ценные советы Видео
01:25
В МВФ рассказали, будут ли продолжать сотрудничество с Украиной
00:58
Кравчук рассказал о том, может ли Украина потерять независимость
00:27
Эксперт назвал организаторов протестов в Беларуси Видео
00:11
"Беспросветное болото": Сенцов предсказал крах Путина через пять лет Видео
24 августа, понедельник
23:58
В Дубае самый высокий небоскреб подсветили цветами украинского флага Видео
23:45
Коронавирус в Украине "ослабил хватку": за сутки снизилось число больных Видео
23:40
Аналитик спрогнозировал, кто станет следующим президентом Украины Видео
23:22
"У нас есть свои Мальдивы, своя Венеция, свой Берлин": Зеленский обратился к инвесторам Видео
22:59
Омские врачи отреагировали на немецкий диагноз Навального Видео
22:29
Режим Лукашенко мобилизует армию: в Беларуси начался призыв военных запаса Видео
21:57
У Зеленского не приняли поздравление Лукашенко с Днем независимости Видео
21:46
В учебном центре Десна прогремел взрыв, есть погибшие и раненые
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять