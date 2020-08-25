Жители Черновцов вышли на "антикарантинный" протест

Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Чем хуже Черновцы от Тернополя, Луцка, Львова?" / molbuk.ua

Под зданием Черновицкого горсовета собрались около полутысячи человек - они протестуют против решения правительства внести город в красную зону карантина.

Об этом сообщает местное издание molbuk.ua.

Местные жители призывают представителей местной власти дать им возможность зарабатывать деньги, а детей отправить на учебу в детсады и школы.

Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Чем хуже Черновцы от Тернополя, Луцка, Львова?", "Дайте возможность детям учиться", "Мы хотим заниматься спортом", "Кто будет платить коммунальные услуги?".

К протестующим вышел секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан, который сейчас исполняет обязанности городского главы. По его словам, местная власть отменит все карантинные ограничения красной зоны в Черновцах.

"Я на 99,9 процентов уверен, что депутатский корпус сейчас проголосует за решение, чтобы снять все карантинные ограничения", - заявил он.

Как сообщал Главред, в Украине в понедельник, 24 августа 2020 года, вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина. Согласно данным чиновников, города и районы Украины были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации по Covid-19.

Коронавирус в Украине 25 августа

По состоянию на вторник, 25 августа, в Украине зафиксированы 108 415 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 24 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1658.

Жертвами COVID-19 стали 2318 человек (+25 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 52 870 человек (+346 за сутки).