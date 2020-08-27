Зима и смертность от Covid-19: в ВОЗ огорошили прознозом

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге назвал пандемию "торнадо с длинным хвостом "
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют в скором времени увеличение числа смертельных случаев от пандемии китайского коронавируса Covid-19.
Об этом сообщает британское издание The Guardian. По данным экспертов, ближе к зиме 2020/2021 года число смертельных случаев может увеличиться, поскольку сравнительно молодая возрастная группа жителей Земли войдет в более тесный контакт с пожилым населением.
По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге назвал пандемию "торнадо с длинным хвостом ". Он призвал глав всех правительств и стран внедрять эффективные системы контроля и отслеживания ситуацию с пандемией коронавируса.
Как считает Клюге в борьбе с пандемией "бдительность —‒ ключевое слово"
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Напомним, ранее сотрудники Всемирной организации здравоохранения рассказали о том, что изучают доказательства еще одного возможного пути передачи китайского коронавируса - через воздух.