Зима и смертность от Covid-19: в ВОЗ огорошили прознозом

Здание ВОЗ / Reuters

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют в скором времени увеличение числа смертельных случаев от пандемии китайского коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает британское издание The Guardian. По данным экспертов, ближе к зиме 2020/2021 года число смертельных случаев может увеличиться, поскольку сравнительно молодая возрастная группа жителей Земли войдет в более тесный контакт с пожилым населением.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге назвал пандемию "торнадо с длинным хвостом ". Он призвал глав всех правительств и стран внедрять эффективные системы контроля и отслеживания ситуацию с пандемией коронавируса.

Как считает Клюге в борьбе с пандемией "бдительность —‒ ключевое слово"

Читайте такжеВ ВОЗ заявили, что смертность от коронавируса выше гриппа

Напомним, ранее сотрудники Всемирной организации здравоохранения рассказали о том, что изучают доказательства еще одного возможного пути передачи китайского коронавируса - через воздух.