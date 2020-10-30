Зимой коронавирус может стать еще агрессивнее – ученые

Коронавирус заразил более 45 миллионов людей во всем мире / pixabay.com

Коронавирус 2020, заразивший уже более 45 миллионов людей во всем мире, в зимний период может стать еще опаснее.

Дело в том, что COVID-19 и другие вирусные заболевания быстрее распространяются при низких температурах. К тому же люди находятся основном в помещениях, где могут заражать друг друга при близком контакте, пишет Conversation.

Кроме того, из-за отсутствия достаточного количества солнечного света - а это витамин D - иммунная система может ослабевать.

Отмечается, что такие болезни, как грипп, выживают и легче передаются в холодном и сухом воздухе. Поэтому вполне вероятно, что COVID-19, который имеет аналогичный размер и структуру, также передается больше при низкой температуре.

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Напомним: