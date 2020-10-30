Зоны карантина в Украине обновлены: красную пополнили два областных центра

В красную зону карантина попали Ужгород и Житомир / УНИАН

Зоны карантина в Украине снова обновлены – красную зону покинул один областной центр, а два областных центра в нее попали. Новое зонирование начнет действовать с понедельника, 2 ноября.

Красную зону покинул Тернополь, такое решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

Комиссия решила, что эту зону должны пополнить Житомир и Ужгород.

В красной зоне остались такие областные центры:

Хмельницкий;

Харьков;

Черновцы;

Чернигов;

Ивано-Франковск;

Николаев;

Полтава;

Ровно;

Сумы.

Тернополь из красной зоны переместился в оранжевую зону. В этой же зоне остается Киев.

Какие областные центры находятся в оранжевой зоне:

Киев;

Тернополь;

Винница;

Луцк;

Днепр;

Запорожье;

Кропивницкий;

Львов;

Одесса;

Херсон;

Черкассы.

В желтой зоне остались два города, которые находятся в Херсонской области:

Новая Каховка;

Голая Пристань.

В зеленую карантинную зону входят только два района Херсонщины:

Скадовский район;

Горностаевский район.

В красную зону карантина попали Ужгород и Житомир / t.me/nemchinovoleh

В какие зоны карантина попали разные населенные пункты Украины – полный перечень

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Красная зона – ограничения:

Масочный режим;

Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывается по формуле 1 человек на 5 квадратных метров;

Залы кинотеатров должны быть заполнены на 50%;

Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

Все ограничения зеленой зоны;

Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

Запрещена работа турбаз и хостелов;

В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;

Прекращена плановая госпитализация;

Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;

В детские лагеря не привозят детей на новые смены;

Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывается по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, но в них не могут принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

Не работает общественный транспорт;

Не работают учебные заведения;

Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров.