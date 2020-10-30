Зоны карантина в Украине обновлены: красную пополнили два областных центра

Из красной зоны карантина исключен один областной центр.
Зоны карантина в Украине снова обновлены – красную зону покинул один областной центр, а два областных центра в нее попали. Новое зонирование начнет действовать с понедельника, 2 ноября.
Красную зону покинул Тернополь, такое решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.
Комиссия решила, что эту зону должны пополнить Житомир и Ужгород.
В красной зоне остались такие областные центры:
- Хмельницкий;
- Харьков;
- Черновцы;
- Чернигов;
- Ивано-Франковск;
- Николаев;
- Полтава;
- Ровно;
- Сумы.
Тернополь из красной зоны переместился в оранжевую зону. В этой же зоне остается Киев.
Какие областные центры находятся в оранжевой зоне:
- Киев;
- Тернополь;
- Винница;
- Луцк;
- Днепр;
- Запорожье;
- Кропивницкий;
- Львов;
- Одесса;
- Херсон;
- Черкассы.
В желтой зоне остались два города, которые находятся в Херсонской области:
- Новая Каховка;
- Голая Пристань.
В зеленую карантинную зону входят только два района Херсонщины:
- Скадовский район;
- Горностаевский район.
В какие зоны карантина попали разные населенные пункты Украины – полный перечень
Красная зона – ограничения:
Масочный режим;
Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывается по формуле 1 человек на 5 квадратных метров;
Залы кинотеатров должны быть заполнены на 50%;
Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
Все ограничения зеленой зоны;
Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
Запрещена работа турбаз и хостелов;
В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
Прекращена плановая госпитализация;
Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывается по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, но в них не могут принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
Не работает общественный транспорт;
Не работают учебные заведения;
Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров.
- Напомним, в марте из-за коронавируса COVID-19 была объявлена пандемия. В Украине в этом же месяце с 11 числа был введен карантин.
- Кабмин решил, что карантин в Украине должен действовать до конца 2020 года.