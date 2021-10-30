Александр Кочетков: о коронавирусе, вакцинах, локдаунах и памперсах

Коронавирус реален – увы и ах для уверовавших в заговор рептилоидов. И всё же, ясности этот факт не добавляет. Ведь помимо него, ещё столько мифов и выдумок на тему. Covid-19 опаснее гриппа. Насколько – вопрос индивидуальный для каждого человека. Вирус постоянно мутирует и становится менее смертоносным, но более заразным. Невакцинированные заражают вакцинированных? Это такая же "правда", как газ по 8 грн. за кубометр для населения. Толку от масок – как от памперса при наводнении. Больше фактов и пояснений к ним – в новом блоге Александра Кочеткова.