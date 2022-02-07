Аркадий Бабченко. Да пошли вы со своим "спортом вне политики"

Предвоенной оказалась совсем не Олимпиада в Сочи. По настоящему предвоенной будет эта. Но в этот раз мы будем играть на своем поле. И по своим правилам.
Видеоблог Аркадия Бабченко.
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Автор: Олег Макаров