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Аркадий Бабченко. Первое поражение Путина и окно возможностей для Украины

7 декабря 2021, 13:49

Понятно, что разговор Путина и Байдена будет крутиться вокруг Украины. И сейчас стороны начнут играть в открытую. Байден уже не раз говорил, что никаких красных линий от Путина он не признает, что не ему решать, будет ли Украина в НАТО. И история со сливом разведданных - это замечательная спецоперация разведслужб США.

Видеоблог Аркадия Бабченко.

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