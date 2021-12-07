Аркадий Бабченко. Первое поражение Путина и окно возможностей для Украины

Понятно, что разговор Путина и Байдена будет крутиться вокруг Украины. И сейчас стороны начнут играть в открытую. Байден уже не раз говорил, что никаких красных линий от Путина он не признает, что не ему решать, будет ли Украина в НАТО. И история со сливом разведданных - это замечательная спецоперация разведслужб США.

Видеоблог Аркадия Бабченко.

Смотрите также: