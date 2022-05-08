Аркадий Бабченко. Путин объявит войну 9 мая?

Мир замер в ожидании. Всех сегодня тревожит один самый главный вопрос: что же будет 9 мая, что же произойдет завтра на мавзолее на Красной площади. Что же скажет карлик? Все пишут, что Путин объявит войну, мобилизацию, либо объявит, что вона закончена. А я понять не могу: почему вы носитесь с этим 9 мая как с писаной торбой?
Видеоблог Аркадия Бабченко.
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Автор: Тарас Сидоренко