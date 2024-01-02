Тарас Березовец. Массированная ракетная атака на Украину: главное

https://glavred.info/vlogs/taras-berezovec-massirovannaya-raketnaya-ataka-na-ukrainu-glavnoe-10529951.html Ссылка скопирована

Сегодня Киев, Харьков и другие украинские города подверглись масштабному ракетному обстрелу со стороны оккупантов. Путин накануне Нового года заявлял о том, что обстрел Белгорода вызвал в нем реакцию, что у него "все кипит", однако они, заявил Путин, по мирным городам наносить удары не будут, а "только по военным объектам". Сегодня вся Украина и весь мир убедились, правда ли это.

Видеоблог Тараса Березовца.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.