Тарас Березовец. Массированная ракетная атака на Украину: главное

Сегодня Киев, Харьков и другие украинские города подверглись масштабному ракетному обстрелу со стороны оккупантов. Путин накануне Нового года заявлял о том, что обстрел Белгорода вызвал в нем реакцию, что у него "все кипит", однако они, заявил Путин, по мирным городам наносить удары не будут, а "только по военным объектам". Сегодня вся Украина и весь мир убедились, правда ли это.
Видеоблог Тараса Березовца.
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