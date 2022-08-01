Война в Украине и ее последствия для России и Путина – чат с социологом Игорем Эйдманом

2 августа, в 15.00, на сайте Главред состоится чат с социологом и публицистом, автором книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорем Эйдманом.



Когда и чем может закончиться война в Украине? Какие последствия она будет иметь для России и путинского режима? Как изменится роль и вес Украины и России в мире после войны? В ходе чата вы сможете узнать мнение Игоря Эйдмана по этим и многим другим вопросам.



Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреда и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя поссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.