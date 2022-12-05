Когда и чем закончится война в Украине: чат с полковником запаса Романом Свитаном

Чат в Главреде

Полковник запаса Роман Свитан расскажет, на каких направлениях возможно продвижение ВСУ в ближайшее время / Коллаж Reuters, личный архив Романа Свитана, kremlin.ru

6 декабря, в 15.00, на сайте Главред состоится чат с военным экспертом, полковником запаса Романом Свитаном.

В ходе чата вы сможете узнать мнение Романа Свитана о том, когда и чем может закончиться война в Украине, какие украинские территории могут быть освобождены уже в ближайшее время, как скоро может быть освобожден Крым, а также перебросится ли война на территорию России.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреда и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.