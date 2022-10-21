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Логистика россиян будет разрушена: Селезнев заявил, что Путин не решится взорвать Каховскую ГЭС

21 октября 2022, 22:30

Левый берег Днепра ниже правого, поэтому все российские формирования, которые будут находиться на левом берегу, попадут в зону риска.

Каховская ГЭС
Путин не будет подрывать Каховскую ГЭС / Википедия

Страна-агрессор Россия хочет принудить Украину к мирным переговорам на своих условиях, заявляя о подготовке к подрыву Каховской ГЭС. Есть объективные свидетельства о том, что оккупанты не планируют покидать Херсон. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью Obozrevatel.

Как отметил эксперт, левый берег Днепра ниже правого, поэтому все российские формирования, которые будут находиться на левом берегу, попадут в зону риска. По словам Селезнева, такие действия врага противоречат принципу военной рациональности.

"Понятно, что им наплевать на мирное население, но в определенной мере будет разрушено логистику российских оккупационных войск, действующих на правом берегу Днепра", - отметил он.

Селезнев добавил, что не верит в намерения россиян выйти из Херсона: "Я не верю в то, что Россия уходит из Херсона. Если бы она собиралась оттуда уходить, она не стала бы за последние десять дней перемещать туда до пяти батальонных тактических групп из числа "чмобиков" на правый берег Днепра".

Он подтвердил, что из Херсона уже бежали местные гауляйтеры, представители оккупационной власти, ФСБшники, но оккупанты продолжают перемещать на территорию Херсона и Херсонской области свежие силы и средства.

"Они имеют там группировку войск около 30 тысяч. Взорвав дамбу в Новой Каховке, они фактически отрезают их от большой земли. Как они будут снабжать эту группировку боеприпасами, топливом, продуктами питания?"- сказал военный эксперт.

Опасность подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявляли, что российские власти создают информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление армии РФ из Херсона и значительные потери территории в оккупированной Херсонской области. В рамках этой кампании возможно нападение на Каховскую ГЭС под чужим флагом, чтобы опрокинуть вину на Украину.

При этом аналитики напомнили, что так называемый "глава" оккупационной администрации Херсона Владимир Сальдо заявил об эвакуации россиян с западного берега Днепра, что может быть еще одним подтверждением планов оккупантов взорвать ГЭС.

Как отметил президент Владимир Зеленский, дамба Каховской ГЭС содержит объемы около 18 млн кубометров воды. Если российские оккупанты взорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон. После подрыва могут пострадать сотни тысяч людей, может быть разрушено снабжение водой значительной части юга Украины.

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Каховка ГЭС Владимир Путин
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