'Мы плывем!': оккупанты хвастаются в соцсетях бегством на правый берег Херсонщины

Журналисты нашли в соцсетях профиль военного по имени Макар Теплинский, который является выходцем из Луганщины.
На фоне недавних успехов ВСУ с деоккупации Херсонщины, российские оккупанты начали перемещать военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра. С начала октября грузовой паром совершил уже ряд таких рейсов. Свидетельством этого являются спутниковые снимки, а также видео, которые публикуют сами оккупанты. Об этом говорится в материале "Радио Свобода".
Так, журналисты нашли в соцсетях профиль военного по имени Макар Теплинский. Сам он является выходцем из Луганщины, однако воюет на стороне оккупационной армии.
С начала октября Теплинский фиксировал на фото и видео перемещения россиян и их техники с правого на левый берег Днепра – на оккупированную территорию Украины в районе города Новая Каховка Херсонской области.
Судя по спутниковым фото Planet Labs, российские военные в начале октября приостановили отправку оборудования в "опасный" правый берег в районе поселка Казацкое: с тех пор паром выходит туда пустым, но возвращается в Новую Каховку полностью с полной загрузкой.
10 октября военный опубликовал фотографию, сделанную на пароме с военными грузовиками в своем профиле в социальной сети Vkontakte.
Позже он опубликовал и видео, на котором снял, как плывет на этом пароме вместе с военной техникой. "Мы плывем!", - говорит он. "Ты это кому показываешь?", - спрашивает у Теплинского другой военнослужащий.
Журналистам удалось выяснить, что видео было снято у правого берега Днепра в районе поселка Казацкое. В это время паром с военной техникой двигался по каналу через остров Казачий в направлении Новой Каховки.
Судя по спутниковым снимкам, в октябре действительно активизировался вывоз военной техники в сторону Новой Каховки. Например, удалось зафиксировать такой рейс от 5 октября.
На спутниковых снимках за 8 октября паром снова идет в сторону Казацкого пустым. Один из таких "эвакуационных" рейсов, вероятно, был снят на видео Макара Теплинского, которое он опубликовал через несколько дней.
Сам Макар Теплинский впоследствии опубликовал видео уже из Новой Каховки, где разместилось его подразделение.
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.
Недавно авторитетное западное издание Financial Times опубликовало материал о том, что во второй половине октября украинские войска могут полностью деоккупировать Херсон и окончательно вернуть контроль над правым берегом Днепра. О возможном прорыве ВСУ свидетельствуют призывы коллаборантов об "эвакуации". Вероятно, это говорит о подготовке к "решающей битве".
Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, Россия проводит эвакуацию штабного руководства своих военных из Херсона и правобережной части Херсонской области. Они бегут на левый берег и там пытаются прятаться. На правобережной стороне захватчики уже не могут размещать свои штабы, поскольку против них эффективно работают ВСУ и партизаны.
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