'Мы плывем!': оккупанты хвастаются в соцсетях бегством на правый берег Херсонщины

Оккупанты покидают правый берег Херсонщины / Reuters

На фоне недавних успехов ВСУ с деоккупации Херсонщины, российские оккупанты начали перемещать военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра. С начала октября грузовой паром совершил уже ряд таких рейсов. Свидетельством этого являются спутниковые снимки, а также видео, которые публикуют сами оккупанты. Об этом говорится в материале "Радио Свобода".

Так, журналисты нашли в соцсетях профиль военного по имени Макар Теплинский. Сам он является выходцем из Луганщины, однако воюет на стороне оккупационной армии.

С начала октября Теплинский фиксировал на фото и видео перемещения россиян и их техники с правого на левый берег Днепра – на оккупированную территорию Украины в районе города Новая Каховка Херсонской области.

Судя по спутниковым фото Planet Labs, российские военные в начале октября приостановили отправку оборудования в "опасный" правый берег в районе поселка Казацкое: с тех пор паром выходит туда пустым, но возвращается в Новую Каховку полностью с полной загрузкой.

10 октября военный опубликовал фотографию, сделанную на пароме с военными грузовиками в своем профиле в социальной сети Vkontakte.

Оккупант Макар Теплинский / Радио Свобода

Позже он опубликовал и видео, на котором снял, как плывет на этом пароме вместе с военной техникой. "Мы плывем!", - говорит он. "Ты это кому показываешь?", - спрашивает у Теплинского другой военнослужащий.

Оккупант плывет на пароме вместе с военной техникой/ Скриншот

Журналистам удалось выяснить, что видео было снято у правого берега Днепра в районе поселка Казацкое. В это время паром с военной техникой двигался по каналу через остров Казачий в направлении Новой Каховки.

Россияне бегут с правого берега Херсонщины / Радио Свобода

Россияне бегут с правого берега Херсонщины / Радио Свобода

Судя по спутниковым снимкам, в октябре действительно активизировался вывоз военной техники в сторону Новой Каховки. Например, удалось зафиксировать такой рейс от 5 октября.

Россияне бегут с правого берега Херсонщины / Радио Свобода

На спутниковых снимках за 8 октября паром снова идет в сторону Казацкого пустым. Один из таких "эвакуационных" рейсов, вероятно, был снят на видео Макара Теплинского, которое он опубликовал через несколько дней.

Россияне бегут с правого берега Херсонщины / Радио Свобода

Сам Макар Теплинский впоследствии опубликовал видео уже из Новой Каховки, где разместилось его подразделение.

Оккупанты в Новой Каховке / Радио Свобода

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.

Недавно авторитетное западное издание Financial Times опубликовало материал о том, что во второй половине октября украинские войска могут полностью деоккупировать Херсон и окончательно вернуть контроль над правым берегом Днепра. О возможном прорыве ВСУ свидетельствуют призывы коллаборантов об "эвакуации". Вероятно, это говорит о подготовке к "решающей битве".

Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, Россия проводит эвакуацию штабного руководства своих военных из Херсона и правобережной части Херсонской области. Они бегут на левый берег и там пытаются прятаться. На правобережной стороне захватчики уже не могут размещать свои штабы, поскольку против них эффективно работают ВСУ и партизаны.

Больше новостей о побеге оккупантов из Херсона: