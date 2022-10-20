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Оккупанты готовятся дать деру из Херсонщины, но это будет непросто - разведка Британии

20 октября 2022, 11:03

В случае решения России отступать, ключевым вызовом для них будет переброска войск и техники через Днепр на левый берег.

Российские военные, российские оккупанты
Армия России может покинуть Херсон / Reuters

В высшем руководстве России начали серьезно задумываться об отводе своей оккупационной армии с правого берега Херсонской области. Однако это будет непросто сделать, ведь ВСУ ловко разрушили мосты и переправы через Днепр. Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине.

Доказательством того, что армия РФ готовится к отступлению, является заявление Сергея Суровикина от 18 октября, где он заявил, что "в районе Херсона возникла сложная ситуация". Кроме того, Суровкин "одобрил" план по депортации гражданского населения на территорию России.

"Заявление Суровикина с плохими новостями о "специальной военной операции" – это очень необычно. Это может указывать, что руководство РФ всерьез задумалось над масштабным отводом своих сил, находящихся к западу от Днепра", - отмечают британские разведчики.

Аналитики из Минобороны Великобритании указывают, что в случае решения России отступать, ключевым вызовом для них будет переброска войск и техники через Днепр на левый берег.

"Поскольку все полноценные мосты серьезно повреждены, РФ скорее всего придется полагаться на временный мост из барж, который достроили под Херсоном в последние дни, и подразделения по наведению понтонных переправ, которые продолжают работать в нескольких местах", - отмечает разведка.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.

Недавно авторитетное западное издание Financial Times опубликовало материал о том, что в второй половине октября украинские войска могут полностью деоккупировать Херсон и окончательно вернуть контроль над правым берегом Днепра. О возможном прорыве ВСУ свидетельствуют призывы коллаборантов об "эвакуации". Вероятно, это говорит о подготовке к "решающей битве".

Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, Россия проводит эвакуацию штабного руководства своих военных из Херсона и правобережной части Херсонской области. Они бегут на левый берег и там пытаются прятаться. На правобережной стороне захватчики уже не могут размещать свои штабы, поскольку против них эффективно работают ВСУ и партизаны.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, глава Кремля Владимир Путин надеется на то, что его армия будет пытаться сохранить репутацию своего президента и сразится с ВСУ. Однако российские военные занимаются мародерством и вывозят награбленное в ожидании побега.

Больше новостей об успехах ВСУ на фронте:

новости Херсона британская разведка
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