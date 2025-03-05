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Планы Китая по отправке военных в Украину: в ССО раскрыли детали

Андрей Ганчук
5 марта 2025, 10:42
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Китай стремится получить боевой опыт по примеру военных КНДР.
Военные Китая, Украина
Китай может отправить военных в Украину - ЦНС / Коллаж: Главред, фото: Xinhua, DeepState

Что узнали в ЦНС:

  • Военные КНР, вероятно, могут появиться на оккупированных территориях
  • Китайские военные стремятся получить боевой опыт

Китай может вести переговоры со страной-агрессором Россией относительно участия своих военных в боевых действиях на оккупированных территориях Украины.

Как сообщили в Центре национального сопротивления при Силах специальных операций, китайские военные могут стремиться получить такой же боевой опыт, как и северокорейские войска.

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"По информации источников ЦНС, китайские посланники неоднократно были замечены на временно оккупированной территории. Китай и Россия продолжают вести совместную работу по углублению сотрудничества", - подчеркнули в Центре.

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Кратко о позиции Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Китай и война РФ против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, журналисты американского издания The Wall Street Journal ранее написали, что КНР предлагает саммит Трампа и Путина без Зеленского. Таким образом Китай, дескать, хочет"поспособствовать мирному процессу".

Китай начал демонстрировать заинтересованность в давлении на Владимира Путина для завершения войны, сказал президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, Киев провел переговоры с Пекином на уровне глав МИД, и эту встречу можно назвать важной.

В феврале Китай сделал заявление о планах Трампа по завершению российско-украинской войны. В Пекине увидели "окно возможностей" для мира и подчеркнули, что и сами эти три года, дескать, не сидели, сложа руки.

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Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное

Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях. Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет.

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