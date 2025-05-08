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Разминировал русские бомбы под Изюмом: в Украине погиб экс-солдат армии Британии

Анна Ярославская
8 мая 2025, 10:09
655
Большую часть войны Крис Гарретт провел, обезвреживая артиллерийские снаряды и мины, оставленные российскими войсками, отступавшими со своих позиций.
Крис Гарретт
Крис Гарретт погиб под Изюмом / Коллаж: Главред, фото: telegraph.co.uk

Вы узнаете:

  • Где и когда погиб Крис Гарретт
  • Чем британский доброволец занимался в Украине

В Украине погиб Крис Гарретт - бывший солдат армии Великобритании, который приехал в нашу страну, чтобы помочь с разминированием территорий после отступления российских войск в 2022 году.

Как пишет The Telegraph, 40-летний Крис Гарретт был одним из двух добровольцев, погибших во время операции в районе Изюма, где неразорвавшиеся боеприпасы и мины представляют постоянную опасность для гражданского населения.

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Как сообщил представитель гуманитарного агентства Prevail, основанного Гарретом, 6 мая стало известно, что несколько членов команды получили серьезные ранения в результате инцидента недалеко от Изюма.

Украинские власти начали расследование смерти британского добровольца.

Крис Гарретт занимался разминированием
Крис Гарретт занимался разминированием / Фото: telegraph.co.uk

Что известно о Крисе Гаррете

Крис Гарретт - бывший лесовод с острова Мэн. Будучи подростком, он некоторое время служил в армии, прежде чем его научили разминировать в Мьянме.

Гарретт, известный как "Свомпи", отправился в Украину, чтобы помочь солдатам разминировать мины и неразорвавшиеся боеприпасы после вторжения России в Крым в 2014 году.

Он сражался с поддерживаемыми Россией сепаратистами в составе бригады "Азов", которая тогда была добровольческим ополчением.

Крис Гаррет
Крис Гарретт / Фото: telegraph.co.uk

Большую часть войны британец провел, обезвреживая артиллерийские снаряды и мины, оставленные российскими войсками, отступавшими со своих позиций.

"Мне гораздо комфортнее находиться на передовой или рядом с ней, где я могу отключиться и просто заняться задачей. С миной или взрывчаткой либо стабильно, либо взрывается — третьего не дано. Кажется, у меня лучше получается взрывать вещи, чем поддерживать отношения", - сказал он в 2022 году изданию The Sun.

Гарретт был одним из первых, кто посетил города Буча и Ирпень после деоккупации в 2022 году. Он был среди трех человек, тяжело раненых при попытке разминирования минных полей.

"С каждым боеприпасом, который вы убираете, с каждым неразорвавшимся снарядом вы устраняете опасность для кого-то еще. И в большинстве случаев именно мирные жители страдают еще долго после окончания войны", - сказал Гаррет Радио Свобода в 2022 году.

В подконтрольной России британец заочно приговорен к 14 с половиной годам лишения свободы по обвинению в "терроризме".

Выступая в марте, Гарретт охарактеризовал вердикт как "жалкую попытку очернить меня теми, кто убил, изнасиловал и подверг пыткам тысячи мирных жителей Украины".

В волонтерсой орагнизации 1 Team 1 Fight, которая занимается обеспечением украинских защитников средствами защиты и другими необходимыми вещами, выразили сожаления из-за смерти Криса Гарретта.

"Наша команда имела честь встретиться и провести время с ним в Украине - человеком, который отказался от всего, чтобы помочь разминировать мины и сделать эту страну более безопасной для гражданских лиц и защитников. Он прибыл вскоре после полномасштабного вторжения и никогда не переставал подвергать себя опасности, чтобы защитить других. Такие люди как Крис напоминают нам, как выглядит настоящая солидарность. Он не был украинцем по рождению, но его сердце и мужество сделали его одним из нас. Мы никогда не забудем его доброту, юмор и преданность делу. Покойся с миром, Крис. Твоя жертва не будет забыта", - говорится в сообщении.

Крис Гарретт и команда 1 Team 1 Fight
Крис Гарретт и команда 1 Team 1 Fight / Фото: facebook.com/1team1fight.org

Как писал Главред, на войне в Украине погиб 18-летний Джеймс Уилтон - доброволец из Великобритании, который воевал в составе Иностранного легиона. Парень трагически погиб во время атаки вражеского беспилотника в селе Терны всего через несколько минут после выполнения своего первого боевого задания.

Ранее на войне в Украине погиб 37-летний доброволец из Германии, бывший солдат Вооруженных Сил ФРГ. Он возглавлял группу разведки спецподразделения Интернационального легиона.

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