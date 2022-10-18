Жданов заявил, что ВСУ будут иметь важное преимущество на передовой

Жданов оценил готовность украинских военных к зимнему периоду / коллаж фото УНИАН и российское Минобороны

Украинские защитники гораздо лучше подготовлены к зимнему периоду, чем российские оккупанты, не имеющие ни еды, ни теплой одежды. Это связано с тем, что Украине помогает много международных партнеров, а от страны-агрессора России почти все отвернулись. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на Youtube-канале ТСН.

Как отметил эксперт, на передовой преимущество будет иметь тот, кто лучше экипирует своего солдата. Ведь если военный будет согрет и накормлен, то он будет воевать даже в лютый мороз.

"А если он будет холодным и голодным, то из него воин будет никакой. В этом мы надеемся, что будем иметь преимущество. Мы своих солдат подготовим к зиме гораздо лучше, чем русская армия", - сказал Жданов.

По его словам, на последнем саммите "Рамштайн" особое внимание уделялось именно экипировке украинских защитников. Впереди всех была Канада, которая пообещала предоставить Украине 500 тысяч комплектов зимнего обмундирования.

"Будем надеяться, что наши бойцы будут одеты и обуты", - резюмировал Жданов.

Ранее Главред сообщал, что война России против Украины с приближением зимы разрастается и балансирует путем к новой непредсказуемой фазе. Успехи ВСУ становятся все более значительными, а взрыв на Крымском мосту стал психологическим ударом по России. Следующие недели будут иметь решающее значение, россияне попытаются избежать коллапса на своей линии фронта.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия планирует зимой наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Данилов отмечает, что соответствующий период нужно просто пережить.

Больше новостей о грядущей зиме в условиях войны: