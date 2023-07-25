Россиянам готовят окружение в Бахмуте, у врага остается два варианта - Черник

Россияне штурмуют Купянское направление от безысходности.

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Россиянам в Бахмуте не позавидуешь / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Российские войска остаются в Бахмуте, но украинские силы контролируют высоты. Враг близок к оперативному окружению нашими воинами.

Как рассказал военный аналитик Петр Черник в комментарии Military Media Center, у противника остается только два варианта действий. "Они ведь на весь мир провозгласили, что Бахмут их. И как только там их группировка будет либо уничтожена, либо, еще лучше, взята в плен, - это будет катастрофическое персональное имиджевое поражение Путина", - сказал полковник Черник.

Купянское направление эксперт назвал "логичным" в попытках окупантов максимально оттянуть украинские силы из-под Бахмута. "Россиянам логически удобно обеспечивать Купянское направление, и они хорошо понимают, что и нам логичнее всего с целью защиты перебрасывать силы из-под Бахмута. Поэтому они так давят именно там", - добавил Черник.

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Война в Украине - что происходит под Купянском

В течение недели российские оккупанты вели штурмовые действия на Купянском направлении, пытаясь оттеснить украинских защитников в сторону реки Оскол.

Однако все атаки врага ВСУ отражали, а сам противник понес большие потери и был вынужден постоянно отступать. Накануне представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил, что, среди прочего, ВС РФ будут пытаться таким образом выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Аналитики британской разведки убеждены, что возобновленная активность россиян на востоке свидетельствует о важности этого района для Кремля, поскольку сейчас Россия испытывает значительное давление на юге в секторе под Запорожьем.

В то же время на Бахмутском направлении оккупанты испытывают большое огневое давление со стороны ВСУ, в частности, известно, что к защитникам уже подвезли кассетные боеприпасы. Утром Генштаб утверждал, что бойцы смогли выбить захватчиков возле села Андреевка. В течение суток украинская армия продолжала продвижение севернее и южнее Бахмута.

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