Россиянам готовят окружение в Бахмуте, у врага остается два варианта - Черник

Российские войска остаются в Бахмуте, но украинские силы контролируют высоты. Враг близок к оперативному окружению нашими воинами.
Как рассказал военный аналитик Петр Черник в комментарии Military Media Center, у противника остается только два варианта действий. "Они ведь на весь мир провозгласили, что Бахмут их. И как только там их группировка будет либо уничтожена, либо, еще лучше, взята в плен, - это будет катастрофическое персональное имиджевое поражение Путина", - сказал полковник Черник.
Купянское направление эксперт назвал "логичным" в попытках окупантов максимально оттянуть украинские силы из-под Бахмута. "Россиянам логически удобно обеспечивать Купянское направление, и они хорошо понимают, что и нам логичнее всего с целью защиты перебрасывать силы из-под Бахмута. Поэтому они так давят именно там", - добавил Черник.
Война в Украине - что происходит под Купянском
В течение недели российские оккупанты вели штурмовые действия на Купянском направлении, пытаясь оттеснить украинских защитников в сторону реки Оскол.
Однако все атаки врага ВСУ отражали, а сам противник понес большие потери и был вынужден постоянно отступать. Накануне представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил, что, среди прочего, ВС РФ будут пытаться таким образом выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.
Аналитики британской разведки убеждены, что возобновленная активность россиян на востоке свидетельствует о важности этого района для Кремля, поскольку сейчас Россия испытывает значительное давление на юге в секторе под Запорожьем.
В то же время на Бахмутском направлении оккупанты испытывают большое огневое давление со стороны ВСУ, в частности, известно, что к защитникам уже подвезли кассетные боеприпасы. Утром Генштаб утверждал, что бойцы смогли выбить захватчиков возле села Андреевка. В течение суток украинская армия продолжала продвижение севернее и южнее Бахмута.
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