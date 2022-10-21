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"Шахеды" маскируют под "Герани": в СБУ заявили, что Иран намеренно помогает РФ в войне против Украины

21 октября 2022, 14:00

В СБУ подчеркнули, что "нельзя сознательно продавать маньяку наточен нож, а потом удивляться, что он убивает людей".

'Шахеды' маскируют под 'Герани': в СБУ заявили, что Иран намеренно помогает РФ в войне против Украины
СБУ открыла дело о поставках Ираном России дронов и ракет / Коллаж УНИАН, mil.in.ua

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по поставкам в Россию иранских дронов Shahed-136 и Mohajer-6, а также баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По материалам следствия, есть все основания утверждать, что представители иранской власти и оборонно-промышленного комплекса намеренно помогают РФ в войне против Украины", - говорится в сообщении.

По информации украинской спецслужбы, целью расследования является поименное установление причастных лиц, способа и маршрутов перевозки этих вооружений и дальнейшее привлечение виновных к ответственности.

В СБУ подчеркнули, что тот, кто помогает армии РФ обстреливать мирные украинские города и села, должен также понести ответственность за военные преступления. Ведь "нельзя сознательно продавать маньяку наточен нож, а потом удивляться, что он убивает людей".

"Сейчас украинские правоохранительные органы дают юридическую оценку такой помощи нашему врагу. Несмотря на попытки РФ замаскировать "Шахеды" под "Герани", мы докажем их иранское происхождение, в частности, и с помощью экспертиз. Работаем над тем, чтобы сорвать маски со всех военных преступников и наказать их", - отметили в ведомстве.

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Только за последнюю неделю Россия нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Получили ранения и погибли люди, среди них дети.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.

В то же время Иран решительно отрицает информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Кроме того, Иран заявил о готовности к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".

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