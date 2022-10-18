УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Становятся "пушечным мясом": пленный оккупант рассказал, как "повар Путина" набирает зеков на войну

18 октября 2022, 13:56

Во время вербовки Пригожин обещал зекам воевать бок-о-бок с опытными военными, которые их всему научат, и они не окажутся на передовой.

Вагнер, Пригожин
Пленный оккупант рассказал как Пригожин набирает зеков на войну / ТАСС, 24 канал

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вербовал в российских колониях зэков и обещал им, что они смогут "смыть свои грехи" кровью украинцев и получат "чистые" документы. Вместо этого заключенных используют как "пушечное мясо", чтобы разведывать украинские позиции на передовой. Об этом рассказал пленный российский оккупант, сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечают в спецслужбе, этот "доброволец" из колонии вступил в ряды ЧВК "Вагнера" и "повоевал" в Украине аж 2 дня. Он приехал 21 сентября, а уже на следующий день его взяли в плен.

"Нас используют как пушечное мясо. Наш командир отправил нас вперед, сначала мы вместе шли, а потом оглянулся – они были очень далеко. Обычное пушечное мясо: чтобы знать, где какие позиции есть, кто где стоит... Мы как пушечное мясо... Когда вербовали, нам рассказывали совсем другую историю", - признается россиянин.

признание пленного оккупанта
Признание пленного оккупанта / скриншот

Оккупант рассказал, что во время вербовки Пригожин обещал зекам воевать бок-о-бок с опытными военными, которые их всему научат, и они не окажутся на передовой. Поэтому из 1200 заключенных 267 сразу согласились на "мобилизацию".

Однако за считанные дни российские заключенные поняли, что совершили огромную ошибку, отправившись воевать против Украины. Один из таких заключенных решил сохранить свою жизнь и сдался в плен.

Напомним, ранее украинские защитники уничтожили в Луганской области наемников частной военной компании РФ "Лига" (бывшая "Вагнера"). Группа наемников более 20 человек была ликвидирована артиллеристами ВСУ и "добита" пехотинцами в стрелковом бою.

Также сообщалось, что в российском Волгограде закопали 41-летнего наемника ЧВК "Вагнер" командира штурмового отряда Алексея Нагина, который был уничтожен в Украине бойцами ВСУ. Нагин участвовал в захвате Крыма в 2014 году, а также в агрессии РФ в Грузии и Сирии.

Вас может заинтересовать:

военнопленные Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:53

Две таблетки из аптечки заставят декабрист цвести: чем подкормить рождественник в домашних условиях

14:51

Гороскоп на ноябрь 2022: Львам – успехи, Скорпионам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги

14:48

Испортили сюжет: освобожденные из плена оккупанты заставили пропагандистов РФ бежать от них с камеройВидео

14:47

"Против нас борется недоразумение": Арестович жестко высказался о попытках РФ запугать украинцевВидео

14:34

Россия готовит бомбоубежища в Москве: Пономарев назвал неожиданную причину

Реклама
14:29

Падчерица Потапа впервые показала своего мужа-мусульманина

14:18

Никогда не добавляйте один ингредиент в фарш, чтобы котлеты и фрикадельки не теряли форму: рецептВидео

14:03

"Не захватил Украину танками, то атакует дронами": глава МИД Британии назвал Путина трусомВидео

14:03

Самый красивый шоколадный маникюр осень 2022, который подходит под всё и выглядит дорогоФото

13:56

Становятся "пушечным мясом": пленный оккупант рассказал, как "повар Путина" набирает зеков на войну

13:41

Провоевал всю жизнь: ВСУ ликвидировали российского "хана"-капитана из ТатарстанаВидео

13:19

В Лимане нашли тела убитых оккупантами детей: самой маленькой девочке было около годаВидео

13:13

"Били каждое утро и вечер": освобожденные из плена украинки рассказали, как над ними издевались в РФВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 19 октября 2022: Овнам – пророчество, Тельцам – хорошие новости, Весам – неожиданностьВидео

12:44

Успокоится за 5 секунд: что делать, если маленький ребенок постоянно плачетВидео

12:32

Обстрелы ТЭС Украины: российские ракеты убили одного человека, шестеро - ранены

12:25

В Беларусь прибыли истребители, которые могут нести любимицу Путина – ракету "Кинжал"

12:21

В Украине с 10 октября разрушено 30% электростанций – ЗеленскийВидео

12:10

Пугачева готовится стать матерью в четвертый раз

12:02

Ракетные удары по Киеву: в столице пропал свет, будут перебои с водоснабжениемВидео

Реклама
11:51

У Зеленского призвали готовиться к отключениям света, воды и отопления по всей УкраинеВидео

11:43

На Херсонщину и в Крым привезли инструкторов из Ирана: помогают бить по Украине дронами-камикадзеВидео

11:27

Солнечное затмение 25 октября 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиакаВидео

11:27

Террорист хочет заставить нас изменить свое поведениемнение

11:00

"Убивать гражданских россияне умеют лучше всего": Зеленский отреагировал на утренние обстрелы Украины

11:00

Трудна дорога и повсюду обман: 5 женских имен, обладательницы которых обожают лгатьВидео

10:52

Лавровый лист для искрящихся красотой и силой волос: 11 домашних рецептов на все случаи жизни

10:51

Войска РФ наступают на Бахмут, намерены захватить город до конца октября – МинобороныВидео

10:29

У "самой титулованной" певицы Ани Лорак отменились гастроли по Европе

10:08

"Перетягивает роль сильного человека": Пригожин жестко подрывает авторитет Путина - ISWВидео

09:54

Армия Украины продвинулась ближе в сторону Херсона – ОК ЮгВидео

09:20

Взрывы в Киеве: три ракеты ударили по Левому берегу столицыВидео

09:10

Постоянно ноют: имена мужчин, которые вечно жалуются на жизнь

08:59

РФ атаковала ракетами Харьков, Днепр и Житомир: что известно на данный момент

08:32

ВСУ "двухсотят" одну роту оккупантов в сутки: Арестович рассказал о жестких боях под БахмутомВидео

08:30

Ошибки при уборке: неожиданные подвохи, о которых вы не догадывалисьВидео

08:28

Коллаборант Стремоусов задумал присоединить мир к России и прочитал об этом стихВидео

07:54

"Как раз в самую зиму пойдут: Арестович спрогнозировал сроки повторной попытки РФ захватить КиевВидео

07:51

Сработает ли российское "чудооружие"?мнение

07:14

Может ли Украина сбивать все иранские дроны-камикадзе - ответ военного экспертаВидео

Реклама
06:41

С мобилизации до "демилитаризации" прошло меньше двух недель: ВСУ ликвидировали оккупанта из Бурятии

06:01

День автомобилиста и дорожника: когда отмечают, поздравления и открытки

05:30

Котелок для 15 тысяч оккупантов на Херсонщинемнение

03:30

Потепление будет недолгим: украинцев предупредили о резком похолодании и назвали датыВидео

03:20

Блюда станут восхитительно вкусными: названо самое полезное масло для жарки - рецептВидео

03:00

"Коля топит за войну": Волочкова показала, как развлекается с Басковым

02:40

"Это пипец": Валерия Крук показала свою красотку-дочь и рассказала, как тяжело было ее воспитывать

02:06

Профессия по дате рождения: как определить свою идеальную работу

01:30

"Престарелый подросток": Мадонна вывалила из корсета затянутую в кружева грудь

00:51

Приметы на 18 октября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги были весь годВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Мода и красота
Модный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять