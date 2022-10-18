Становятся "пушечным мясом": пленный оккупант рассказал, как "повар Путина" набирает зеков на войну

Пленный оккупант рассказал как Пригожин набирает зеков на войну / ТАСС, 24 канал

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вербовал в российских колониях зэков и обещал им, что они смогут "смыть свои грехи" кровью украинцев и получат "чистые" документы. Вместо этого заключенных используют как "пушечное мясо", чтобы разведывать украинские позиции на передовой. Об этом рассказал пленный российский оккупант, сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечают в спецслужбе, этот "доброволец" из колонии вступил в ряды ЧВК "Вагнера" и "повоевал" в Украине аж 2 дня. Он приехал 21 сентября, а уже на следующий день его взяли в плен.

"Нас используют как пушечное мясо. Наш командир отправил нас вперед, сначала мы вместе шли, а потом оглянулся – они были очень далеко. Обычное пушечное мясо: чтобы знать, где какие позиции есть, кто где стоит... Мы как пушечное мясо... Когда вербовали, нам рассказывали совсем другую историю", - признается россиянин.

Признание пленного оккупанта / скриншот

Оккупант рассказал, что во время вербовки Пригожин обещал зекам воевать бок-о-бок с опытными военными, которые их всему научат, и они не окажутся на передовой. Поэтому из 1200 заключенных 267 сразу согласились на "мобилизацию".

Однако за считанные дни российские заключенные поняли, что совершили огромную ошибку, отправившись воевать против Украины. Один из таких заключенных решил сохранить свою жизнь и сдался в плен.

Напомним, ранее украинские защитники уничтожили в Луганской области наемников частной военной компании РФ "Лига" (бывшая "Вагнера"). Группа наемников более 20 человек была ликвидирована артиллеристами ВСУ и "добита" пехотинцами в стрелковом бою.

Также сообщалось, что в российском Волгограде закопали 41-летнего наемника ЧВК "Вагнер" командира штурмового отряда Алексея Нагина, который был уничтожен в Украине бойцами ВСУ. Нагин участвовал в захвате Крыма в 2014 году, а также в агрессии РФ в Грузии и Сирии.

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