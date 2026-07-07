Уничтожено более тысячи единиц техники РФ: в Минобороны показали кадры операции "Ашан"

Две волны ударов с использованием специальных дронов и нового боеприпаса лишили противника сотен единиц техники и замедлили темпы его наступления на фронте.

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В Минобороны показали кадры уникальной операции "Ашан" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Операция "Ашан" состояла из двух этапов

Силы обороны поразили 1180 целей противника

Враг восстанавливал потери месяцами

Силы обороны Украины поразили 1180 целей вражеской техники и артиллерии в рамках двухэтапной спецоперации "Ашан", которая на полгода затормозила механизированное наступление армии РФ. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своём Telegram-канале.

Первый этап: удар по технике в глубоком тылу

Решение о проведении операции было принято в прошлом году - по инициативе президента и решением Ставки было выделено дополнительное финансирование на спецоперацию против механизированной группировки противника. Военные накопили специально разработанные дроны, собрали необходимые разведывательные данные и подготовили массированный удар по технике противника в глубоком тылу.

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Федоров объяснил логику такого подхода к ослаблению наступательного потенциала РФ.

"Наша задача - действовать асимметрично против врага. Операция "Ашан" - один из примеров того, как технологии, разведка и качественное планирование позволяют системно ослаблять наступательный потенциал противника", - отметил Федоров.

Смотрите уникальные кадры операции "Ашан":

/ Скриншот

Результат первого этапа проявился уже через несколько суток. Всего за три суток Силы обороны поразили 949 вражеских целей, после чего противник был вынужден отвести значительную часть техники от линии фронта, а на восстановление потерь ему понадобились месяцы.

Второй этап: новое оружие против артиллерии

Через несколько недель после завершения первой волны ударов операцию повторили, изменив приоритетную цель.

"На этот раз основной целью стала вражеская артиллерия. Она остается одним из главных вызовов на поле боя. Поэтому мы начали искать новое решение", - рассказал Федоров.

Для второго этапа специально разработали новый боеприпас, предназначенный для поражения артиллерийских систем противника. В итоге было поражено 231 цель, из которых 171 уничтожена полностью. Всего за два этапа операции "Ашан" Силы обороны поразили 1180 вражеских целей.

Что дает фронту каждая такая операция

Эффект от подобных ударов измеряется не только количеством уничтоженной техники, но и тактическими последствиями для противника.

"Каждая такая операция - это не только уничтоженная техника. Это сорванные планы врага, меньше возможностей для его наступления и больше шансов сохранить жизнь наших военных", - подчеркнул Федоров.

Федоров поблагодарил за проведение операции отдельный отряд специального назначения Lasar's Group Национальной гвардии Украины, 412-ю отдельную бригаду беспилотных систем NEMESIS и других военных, принимавших участие в планировании и проведении ударов.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Можно ли говорить о переломе в войне - комментарий эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что человеческий ресурс, который Кремль долгое время считал своим главным преимуществом, теряет эффективность в условиях современной высокотехнологичной войны. По его мнению, российская армия постепенно входит в фазу истощения, а темпы ее продвижения снизились до минимальных показателей.

Эксперт отметил, что говорить о переломном моменте в войне пока рано, однако ситуация на фронте складывается для российских войск все менее благоприятно и постепенно приближает такой момент.

По словам Коваленко, несмотря на попытки России компенсировать свои проблемы увеличением количества дронов, авиабомб и артиллерии, главной проблемой остается нехватка сил для наступательных действий. Он подчеркнул, что именно этот фактор все больше ограничивает возможности оккупационной армии. Даже по официальным данным, в мае средний недельный прирост оккупированной территории составлял всего 20–23 квадратных километра, что примерно в шесть раз меньше, чем годом ранее.

"Дальше - тупик. Россияне не смогут продвигаться и будут вынуждены перейти к обороне", - подчеркнул Коваленко.

Коваленко также подчеркнул, что в то же время Украина укрепляет свой военный потенциал, в частности благодаря ударам беспилотников по целям в глубоком российском тылу и постепенному освобождению территорий. По его мнению, именно эти факторы могут создать предпосылки для перелома в войне уже в ближайшие месяцы.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики проекта DeepState сделали громкое заявление об изменении динамики боевых действий. Аналитики подчеркнули, что возможное изменение динамики зависит от решений ВСУ. По их подсчетам, в июне российские войска оккупировали 84 квадратных километра.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что утверждение Кремля о якобы захвате Константиновки не соответствует действительности. Он подчеркнул, что Константиновка остается под контролем Сил обороны Украины. По данным Генштаба, противник предпринимает попытки инфильтрации малочисленными группами численностью один-три бойца.

Аналитики DeepState оценили инициативу РФ о прекращении огня в Константиновке как стратегически опасную. Они заявили, что перемирие в Константиновке может позволить россиянам закрепиться в городе. По их наблюдениям, оккупанты стремятся закрепиться в районах Ильиновки и Новодмитровки и одновременно предпринимают попытки проникновения в населенный пункт.

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О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года - министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом - народный депутат Украины IX созыва. Включён в список "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель цифрового направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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