УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

"Убивать гражданских россияне умеют лучше всего": Зеленский отреагировал на утренние обстрелы Украины

18 октября 2022, 11:00

Президент подчеркнул, что государство-террорист ничего не изменит для себя такими действиями, лишь подтвердит свою разрушительную и убийственную суть.

Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар по Украине / Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку российских оккупантов против украинских городов. Как отметил украинский гарант, террор против мирных людей – это то, что у россиян получается лучше всего. Об этом Зеленский написал в своем Тelegram- канале.

"Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что умеют лучше всего, – терроризировать и убивать мирных людей", - подчеркнул президент.

Также глава государства показал последствия вражеского удара по Николаеву ракетами C-300, в результате которого разрушен жилой дом. Сейчас известно об одном погибшем человеке.

Удар по Николаеву
Ракетный удар по Николаеву / скриншот

Кроме того, россияне ударили по цветочному рынку и каштановому скверу в Николаеве.

"Интересно, с чем на этих абсолютно мирных объектах боролись российские террористы? Государство-террорист ничего не изменит для себя вот такими действиями. Только подтвердит свою разрушительную и убийственную суть, за что непременно будет отвечать", - подчеркнул Зеленский.

Массированная атака на Украину

Утром во вторник, 18 октября, в Харькове, Днепре и Житомире прогремели взрывы после ракетной атаки российских оккупантов. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

В Харькове под ударом оказался район одного из промышленных предприятий города, а в Днепре ракеты попали в объекты энергетики. Кроме того, российские оккупанты атаковали один из объектов энергообеспечения в Житомире. Город остался без света.

В Киеве утром также были "прилеты". По предварительной информации, 3 ракеты ударили в объект энергообеспечения на левом берегу Киева. В некоторых районах столицы после вражеского удара погас свет.

Больше новостей об атаках россиян на Киев:

Владимир Зеленский война России и Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:27

Солнечное затмение 25 октября 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиака

11:27

Террорист хочет заставить нас изменить свое поведениемнение

11:00

"Убивать гражданских россияне умеют лучше всего": Зеленский отреагировал на утренние обстрелы Украины

11:00

Трудна дорога и повсюду обман: 5 женских имен, обладательницы которых обожают лгатьВидео

10:52

Лавровый лист для искрящихся красотой и силой волос: 11 домашних рецептов на все случаи жизни

Реклама
10:51

Войска РФ наступают на Бахмут, намерены захватить город до конца октября – МинобороныВидео

10:40

Устоять невозможно: красивый шоколадный маникюр осень 2022, который подходит под всёФото

10:29

У "самой титулованной" певицы Ани Лорак отменились гастроли по Европе

10:08

"Перетягивает роль сильного человека": Пригожин жестко подрывает авторитет Путина - ISWВидео

09:54

Армия Украины продвинулась ближе в сторону Херсона – ОК ЮгВидео

09:20

Взрывы в Киеве: три ракеты ударили по Левому берегу столицыВидео

09:10

Постоянно ноют: имена мужчин, которые вечно жалуются на жизнь

08:59

РФ атаковала ракетами Харьков, Днепр и Житомир: что известно на данный момент

08:32

ВСУ "двухсотят" одну роту оккупантов в сутки: Арестович рассказал о жестких боях под БахмутомВидео

08:30

Ошибки при уборке: неожиданные подвохи, о которых вы не догадывалисьВидео

08:28

Коллаборант Стремоусов задумал присоединить мир к России и прочитал об этом стихВидео

07:54

"Как раз в самую зиму пойдут: Арестович спрогнозировал сроки повторной попытки РФ захватить КиевВидео

07:51

Сработает ли российское "чудооружие"?мнение

07:14

Может ли Украина сбивать все иранские дроны-камикадзе - ответ военного экспертаВидео

06:41

С мобилизации до "демилитаризации" прошло меньше двух недель: ВСУ ликвидировали оккупанта из Бурятии

Реклама
06:01

День автомобилиста и дорожника: когда отмечают, поздравления и открытки

05:30

Котелок для 15 тысяч оккупантов на Херсонщинемнение

03:30

Потепление будет недолгим: украинцев предупредили о резком похолодании и назвали датыВидео

03:20

Блюда станут восхитительно вкусными: названо самое полезное масло для жарки - рецептВидео

03:00

"Коля топит за войну": Волочкова показала, как развлекается с Басковым

02:40

"Это пипец": Валерия Крук показала свою красотку-дочь и рассказала, как тяжело было ее воспитывать

02:06

Профессия по дате рождения: как определить свою идеальную работу

01:30

"Престарелый подросток": Мадонна вывалила из корсета затянутую в кружева грудь

00:51

Приметы на 18 октября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги были весь годВидео

00:17

"Много работы, мало денег": Дурнев рассказал, почему не стал новым "Холостяком"

00:03

Олег Сенцов станет отцом в четвертый раз

17 октября, понедельник
23:56

Россия может "кошмарить" Украину дронами-камикадзе еще 3 месяца - АрестовичВидео

23:25

Обнажение - альтернатива купальнику: Эмили Ратаковски "засветилась" топлес

23:20

Украине понадобится новая мобилизация: Арестович назвал главное условиеВидео

23:15

Футболист Реала завоевал Золотой мяч-2022: Шевченко на церемонии довел до слез всех речью о войнеВидео

23:02

ВСУ кладут оккупантов "по роте в день": Арестович о катастрофических потерях РФВидео

23:00

"Путин может записать достижение": Зеленский обвинил президента РФ в убийстве беременной украинкиВидео

22:42

Что делать, если нет воды: советы украинцам

22:39

Ротару разбита: в Сети появилась реакция певицы на попадание дрона-шахида в жилой дом в Киеве

22:39

В Беларуси испугались свержения Лукашенко и грозятся Литве ударом в случае "нападения"

Реклама
22:11

"Самоубийство для Путина": на Западе раскрыли сценарий ответа на ядерный удар РФВидео

21:53

Сгорели в объятиях: появились страшные подробности убийства беременной девушки с мужем в КиевеВидео

21:32

ВСУ пошли вперед на Луганщине: "чмобиков" оккупанты используют как "пушечное мясо"Видео

21:28

Украину атакует резкое похолодание: синоптики назвали дату морозаВидео

21:00

Над Киевом и областью летают дроны-камикадзе: ведется массовый перехватВидео

20:59

Бойня на полигоне в РФ: бунтующие "чмобики" отказались ехать на войну в УкраинуВидео

20:48

Иран – соучастник военных преступлений РФ: Украина призвала Тегеран не поставлять оружие МосквеВидео

20:41

Дешево и сердито: зачем люди ставят соду в холодильник

20:19

Люди в ужасе прыгали с горящих балконов: подробности крушения Су-34 в РФВидео

20:12

Россия устроила скандал на чемпионате Европы по боксу: украинцам запретили выходить на ринг с флагом

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрь
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябре
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять