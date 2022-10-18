"Убивать гражданских россияне умеют лучше всего": Зеленский отреагировал на утренние обстрелы Украины

Президент подчеркнул, что государство-террорист ничего не изменит для себя такими действиями, лишь подтвердит свою разрушительную и убийственную суть.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку российских оккупантов против украинских городов. Как отметил украинский гарант, террор против мирных людей – это то, что у россиян получается лучше всего. Об этом Зеленский написал в своем Тelegram- канале.
"Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что умеют лучше всего, – терроризировать и убивать мирных людей", - подчеркнул президент.
Также глава государства показал последствия вражеского удара по Николаеву ракетами C-300, в результате которого разрушен жилой дом. Сейчас известно об одном погибшем человеке.
Кроме того, россияне ударили по цветочному рынку и каштановому скверу в Николаеве.
"Интересно, с чем на этих абсолютно мирных объектах боролись российские террористы? Государство-террорист ничего не изменит для себя вот такими действиями. Только подтвердит свою разрушительную и убийственную суть, за что непременно будет отвечать", - подчеркнул Зеленский.
Массированная атака на Украину
Утром во вторник, 18 октября, в Харькове, Днепре и Житомире прогремели взрывы после ракетной атаки российских оккупантов. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.
В Харькове под ударом оказался район одного из промышленных предприятий города, а в Днепре ракеты попали в объекты энергетики. Кроме того, российские оккупанты атаковали один из объектов энергообеспечения в Житомире. Город остался без света.
В Киеве утром также были "прилеты". По предварительной информации, 3 ракеты ударили в объект энергообеспечения на левом берегу Киева. В некоторых районах столицы после вражеского удара погас свет.
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