"Убивать гражданских россияне умеют лучше всего": Зеленский отреагировал на утренние обстрелы Украины

Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар по Украине / Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку российских оккупантов против украинских городов. Как отметил украинский гарант, террор против мирных людей – это то, что у россиян получается лучше всего. Об этом Зеленский написал в своем Тelegram- канале.

"Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что умеют лучше всего, – терроризировать и убивать мирных людей", - подчеркнул президент.

Также глава государства показал последствия вражеского удара по Николаеву ракетами C-300, в результате которого разрушен жилой дом. Сейчас известно об одном погибшем человеке.

Ракетный удар по Николаеву / скриншот

Кроме того, россияне ударили по цветочному рынку и каштановому скверу в Николаеве.

"Интересно, с чем на этих абсолютно мирных объектах боролись российские террористы? Государство-террорист ничего не изменит для себя вот такими действиями. Только подтвердит свою разрушительную и убийственную суть, за что непременно будет отвечать", - подчеркнул Зеленский.

Массированная атака на Украину

Утром во вторник, 18 октября, в Харькове, Днепре и Житомире прогремели взрывы после ракетной атаки российских оккупантов. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

В Харькове под ударом оказался район одного из промышленных предприятий города, а в Днепре ракеты попали в объекты энергетики. Кроме того, российские оккупанты атаковали один из объектов энергообеспечения в Житомире. Город остался без света.

В Киеве утром также были "прилеты". По предварительной информации, 3 ракеты ударили в объект энергообеспечения на левом берегу Киева. В некоторых районах столицы после вражеского удара погас свет.

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