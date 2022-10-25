"Освободители" расстреляли авто с детьми на Херсонщине: погиб 14-летний парень

Захватчики обстреляли автомобиль с жителями Олешек / Коллаж Reuters, Евгений Рыщук

Российские оккупационные войска продолжают совершать зверства против мирного населения Украины. Так, захватчики обстреляли автомобиль с жителями Олешек в Херсонской области. От вражеских пуль погиб взрослый мужчина и 14-летний парень, а 5-летний ребенок получил осколочное ранение. Об этом сообщил олешковский городской голова Евгений Рыщук в Facebook.

"Асвабадители чувствуют, что подгорают и очень нервничают. Именно поэтому стреляют по всех, кто по их мнению несет им угрозу. Вчера (24 октября - Главред) в Олешковской ТГ изверги расстреляли машину с жителями Олешек (не остановились по требованию оккупантов)", - пишет Рыщук.

По его словам, от полученных ранений погибли двое жителей Олешек – отец и сын. 14-летний парень скончался на месте, а его отец – на операционном столе.

"Девочка 5 лет с ампутацией пальца кисти жива", - проинформировал мэр города.

При этом, как подчеркнул Рыщук, российские пропагандисты заявили, что якобы была ликвидирована ДРГ.

Напомним, ранее в Купянском районе Харьковской области были обнаружены тела 20 человек, которые погибли в результате обстрела российских оккупантов. Погибшие были найдены в обстрелянной колонне автомобилей, где находились гражданские.

Кроме того, российские военные из самолета обстреляли колонну гражданских авто в Херсонской области. По словам очевидцев, люди услышали звук самолета в воздухе и увидели, как он при развороте, произвел выпуск снарядов. В результате обстрела произошло прямое попадание неустановленного снаряда, вероятно, ракеты, в микроавтобус, где погибли по меньшей мере пять человек и пятеро получили ранения.

Больше новостей о зверствах россиян: