Жданов рассказал, закончится ли война летом следующего года

Жданов подтвердил, что горячая фаза войны может закончиться летом 2023 года / Скриншот

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал заявление руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова относительно сроков окончания войны. Об этом он рассказал в интервью ТСН.uа.

Как отметил Жданов, главный разведчик Украины знает точно больше, чем мы, и предыдущие его прогнозы относительно ситуации на фронте оправдались.

"Стоит поверить Буданову, что горячая фаза войны может закончиться летом 2023 года. Но это именно горячая фаза и выход на границы 1991 года. Но это не означает окончательного прекращения войны", - сказал эксперт.

В то же время Жданов также подчеркнул, что сейчас видит тенденции к такому развитию событий.

"Есть для этого тенденции. Даже если Иран даст РФ ракеты, даже если они нам навредят. Это не повлияет на стратегический характер ведения боевых действий. Зиму мы переживем, а будет ли способна Россия обеспечить боевые действия в том темпе и восстановить наступательный потенциал?", - добавил он.

Когда закончится война в Украине

Недавно председатель ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что война должна закончиться выходом на границы 1991 года. По словам Буданова, самые тяжелые бои по состоянию на данный момент идут в районе городов Бахмут и Соледар. А до конца года ВСУ еще продвинутся значительно вперед.

"К лету война должна закончиться. И закончится она выходом Украины на границы 1991 года - с Донбассом и Крымом", - заявил Буданов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал сильное заявление относительно войны. Он подчеркнул, что Украина не имеет права оставить эту войну в наследство своим потомкам. Поэтому мы должны уничтожать врага здесь и сейчас, и мы можем это сделать.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал свою версию, когда закончится война, которую развязала Россия. Подоляк не подтвердил, что война закончится к Рождеству, как пишут некоторые западные СМИ, но выразил уверенность в "самом оптимистичном прогнозе".

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