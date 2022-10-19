Жданов рассказал, закончится ли война летом следующего года

Военный эксперт заявил, что горячая фаза войны может закончиться летом 2023 года, но это не означает окончательного прекращения войны.
Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал заявление руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова относительно сроков окончания войны. Об этом он рассказал в интервью ТСН.uа.
Как отметил Жданов, главный разведчик Украины знает точно больше, чем мы, и предыдущие его прогнозы относительно ситуации на фронте оправдались.
"Стоит поверить Буданову, что горячая фаза войны может закончиться летом 2023 года. Но это именно горячая фаза и выход на границы 1991 года. Но это не означает окончательного прекращения войны", - сказал эксперт.
В то же время Жданов также подчеркнул, что сейчас видит тенденции к такому развитию событий.
"Есть для этого тенденции. Даже если Иран даст РФ ракеты, даже если они нам навредят. Это не повлияет на стратегический характер ведения боевых действий. Зиму мы переживем, а будет ли способна Россия обеспечить боевые действия в том темпе и восстановить наступательный потенциал?", - добавил он.
Когда закончится война в Украине
Недавно председатель ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что война должна закончиться выходом на границы 1991 года. По словам Буданова, самые тяжелые бои по состоянию на данный момент идут в районе городов Бахмут и Соледар. А до конца года ВСУ еще продвинутся значительно вперед.
"К лету война должна закончиться. И закончится она выходом Украины на границы 1991 года - с Донбассом и Крымом", - заявил Буданов.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал сильное заявление относительно войны. Он подчеркнул, что Украина не имеет права оставить эту войну в наследство своим потомкам. Поэтому мы должны уничтожать врага здесь и сейчас, и мы можем это сделать.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал свою версию, когда закончится война, которую развязала Россия. Подоляк не подтвердил, что война закончится к Рождеству, как пишут некоторые западные СМИ, но выразил уверенность в "самом оптимистичном прогнозе".
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